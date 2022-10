Was tun bei Cybermobbing? Schorndorfer Jugendreferentin erklärt das Phänomen

Ausgrenzung und Hass im Internet werden zu einem immer größeren Problem. Laut einer neuen Studie war beinahe jeder fünfte Jugendliche schon einmal von Cybermobbing, also Pöbeleien im Internet, betroffen. Die Opfer können tiefgreifende psychische Folgen davontragen und die Täterinnen und Täter kommen oft ungeschoren davon. Das Gefährliche daran: Weil das Mobbing online stattfindet, verfolgt es junge Menschen bis in die eigenen vier Wände.

Betroffene Personen können sich nicht einmal zu Hause vor Mobbing schützen

Cybermobbing kann viele Formen haben. Es umfasst Beleidigung, Bedrohung, Bloßstellung, Ausgrenzung oder Belästigung von Menschen über das Internet. Die Darstellungsformen des Mobbings sind so vielfältig wie das Internet. Meist werden diffamierende Fotos und Videos verbreitet oder es wird in den sozialen Medien gelästert.

Das weiß auch Julia Daubenberger, Jugendreferentin des Fachbereichs Schulen und Vereine der Stadt. Der große Unterschied zum „normalen“ Mobbing sei, dass die Mobber rund um die Uhr in das Privatleben der Betroffenen eingreifen können. Sie erklärt: „Cybermobbing endet nicht nach der Schule oder der Arbeit. Weil Täter online rund um die Uhr angreifen können, wird man sogar zu Hause von ihnen verfolgt. Die eigenen vier Wände bieten also keinen Rückzugsraum vor Mobbing-Attacken.“

Außerdem sei das Publikum im Internet unüberschaubar groß. Böse gemeinte Inhalte verbreiten sich dadurch rasant. Auch Bilder und Videos, die man längst vergessen hat, können immer wieder an die Öffentlichkeit gelangen. Das erschwert es Opfern zusätzlich, darüber hinwegzukommen, erklärt Julia Daubenberger. Ein weiteres großes Problem am Cybermobbing ist die Anonymität im Internet. Denn Täter geben sich oft nicht zu erkennen. „Nicht zu wissen, wer die Tatverantwortlichen sind, kann Betroffenen Angst machen und sie verunsichern, weil sie nicht genau wissen, wer sie belästigt“, erklärt Julia Daubenberger.

Ebenso bekommen die Täter die Reaktion der Betroffenen nicht direkt mit und ihnen wird das Ausmaß ihrer verletzenden Worte nicht bewusst,

Wird ein Mensch über einen längeren Zeitraum gemobbt, können sogar psychische Störungen entstehen. Der Verein „Juuuport“ berichtet auf seinem Online-Beratungsportal von Minderwertigkeitsgefühlen, Depressionen und sogar körperlichen Symptomen wie Bauchschmerzen. Im schlimmsten Fall wollen gemobbte Jugendliche Selbstjustiz walten lassen und werden selbst zum Täter.

16,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland wurden schon Opfer von Mobbing in der digitalen Welt. Viele Betroffene sind Mädchen. Das geht aus einer Studie der Techniker Krankenkasse und des Bündnisses gegen Cybermobbing hervor. Die Corona-Pandemie, so ist es der Studie zu entnehmen, hat dieses Problem verschärft. Zum Vergleich: 2017 lag die Quote der Betroffenen noch bei 12,7 Prozent.

Unterstützung signalisieren: Zivilcourage ist gefragt

Weil sich die virtuelle und reale Lebenswelt von Jugendlichen immer mehr überschneiden, lässt sich kaum noch zwischen analogem Mobbing und Cybermobbing unterscheiden. Das verschärft das Problem enorm. Julia Daubenberger erklärt: „Wo analoges Mobbing früher möglicherweise endete, gibt es heute nur wenig Rückzugsmöglichkeiten.“ Opfer sind den Mobbern teilweise permanent ausgeliefert.

Deshalb ist Zivilcourage umso wichtiger geworden. Auf dem Portal „Juuuport“ wird geraten, betroffenen Personen sofort Hilfe anzubieten und sich lautstark auf ihre Seite zu stellen. Oft helfe es, Täter zur Rede zu stellen. Wer selbst von Mobbing im Internet betroffen ist, soll die Mobber wenn möglich blockieren und Beweise mit Screenshots sichern. Damit kann man dann zu Lehrern, Eltern oder der Polizei gehen. Außerdem sollten sich Betroffene so schnell es geht Hilfe holen. „Viele Betroffene schämen sich dafür, gemobbt zu werden. Mache kein Geheimnis daraus, sondern wende dich an deine Freundinnen und Freunde, Eltern oder andere Vertrauenspersonen“, wird auf dem Portal erklärt.

An den Schorndorfer Schulen wird das Thema laut Julia Daubenberger als Teil der Medienprävention aufgegriffen. Die Schulsozialarbeiter sowie die Kinder- und Jugendeinrichtungen nehmen sich Fällen vertieft an.