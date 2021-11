Die Erkenntnis nach eineinhalb Stunden Podiumsdiskussion, zu der diedie drei aussichtsreichsten OB-Kandidaten in die Barbara-Künkelin-Halle geladen haben: Das Rennen können bei der Wahl am Sonntag, 28. November, im Grunde alle drei machen. Große Streitpunkte gab es auch in der von Redaktionsleiterin Jutta Pöschko-Kopp moderierten Veranstaltung nicht. Es sind offenbar nur Nuancen, in denen sich Andreas Schneider, Bernd Hornikel und Markus Reiners unterscheiden – inhaltlich und im persönlichen