Wasserknappheit: Der Verbrauch der Stadt Schorndorf

Einmal mehr stehen uns besonders heiße und niederschlagsarme Sommermonate bevor. In Frankreich zum Beispiel ist die Lage jetzt schon besorgniserregend: Wasser ist vielerorts knapp und darf nur noch beschränkt genutzt werden. Doch wie ist die Lage in Schorndorf? Wie viel Wasser verbrauchen die zentralen Dienste der Stadt beispielsweise zum Bewässern der Grünanlagen? Steht uns eine Wasserknappheit bevor?

Mit Wasserknappheit ist zu rechnen

In Schorndorf verbrauchen allein die zentralen Dienste der Stadt beim Bewässern der öffentlichen Grünflächen im Sommer zehn bis zwölf Kubikmeter Wasser pro Tag. So zumindest die Einschätzung von Werkleiter Roger Nocella. „Die Gießeinsätze finden täglich statt, damit der Sommerflor zwei- bis dreimal wöchentlich, die Jungbäume wenigstens monatlich gewässert werden“, berichtet er.

Selbst wenn es regnet, müssen die Zentralen Dienste beinahe täglich gießen. Insbesondere, so berichtet Roger Nocella, Blumenkästen, Pflanzenkübel und Jungbäume. Er erklärt: „Ausgetrocknete Böden können Wasser schwer aufnehmen. Das Wasser dringt nicht tief genug in die Böden ein und ist deshalb nicht wurzelverfügbar.“

Besonders viel gewässert werden müsse vor allem im Bereich der Straßen, also am „Straßengrün“. Denn der aufgeheizte Asphalt fördert das Austrocknen der Grünstreifen zusätzlich. Manch einer zieht daraus vielleicht die falschen Schlüsse. Denn es wäre fatal, wenn die Stadt die Grünflächen einfach nicht mehr bewässern würde. Diese tragen nämlich nachweislich zur Temperatursenkung im städtischen Raum bei und nehmen deshalb eine wichtige Rolle im Sommer ein.

Andere Gemeinden in Deutschland greifen hart durch

Dafür verwenden die Zentralen Dienste bevorzugt aufgefangenes Regenwasser, sofern es vorhanden ist. Wegen der aktuell anhaltenden Trockenheit muss aber zunehmend auf Wasser aus dem Leitungssystem zurückgegriffen werden. Weil es wenig regnet und extrem heiß ist, muss die Stadt laut Roger Nocella mit einer Wasserknappheit rechnen.

Jahrelang hat man sich in Deutschland über Trockenheit wenig Gedanken gemacht. Mitteleuropa galt immer als besonders wasserreich. Doch der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar. Nun warnt unter anderem der Deutsche Städte- und Gemeindebund vor unnötigem Wasserverbrauch.

Im Vogelsbergkreis in Hessen zum Beispiel dürfen die Bürgerinnen und Bürger kein Wasser mehr aus Flüssen, Bächen und Seen abzapfen, um ihre Grünflächen zu wässern. Weitere Kommunen planen laut einem Bericht des Handelsblatts ähnliche Maßnahmen. Offenbar wollen sie zuerst das Wasser für Bäume und Blumen rationieren, bevor Menschen auf die tägliche Dusche verzichten müssen. In Schorndorf gibt es derartige Einschränkungen aber nicht.

Mehr Wasser speichern und zurückhalten

Geht es nach Roger Nocella, müssen gleich mehrere Maßnahmen gleichzeitig getroffen werden, um einem Wassermangel vorzubeugen. Da wäre zum einen der Elefant im Raum, der Klimaschutz. Denn durch den Stopp der Erderwärmung kommt es logischerweise zu weniger Dürren. Die aktuelle Entwicklung geht allerdings in die entgegengesetzte Richtung.

Zum anderen müsse im Winter Wasser gespeichert und im Sommer durch „angepasste Bepflanzung“ besser eingespart werden. Zum Beispiel, indem weniger der durstigen Blühpflanzen gesetzt werden. Ebenso hilfreich sei der Einsatz „intelligenter Dosiersysteme“ für die Bewässerung. „Selbstverständlich gibt es noch wesentlich mehr Möglichkeiten“, so Roger Nocella.