Weil nach einem Wasserrohrbruch an der Ecke Burg-/Künkelinstraße der Hausanschluss eines Gebäudes nicht nur repariert, sondern komplett erneuert werden muss, ist die Burgstraße in Fahrtrichtung Weiler bis voraussichtlich Donnerstag, 7. April, gesperrt. Eine Umleitung über die Künkelin- und Rosenstraße ist ausgeschildert. Aus Weiler kommend werden die Verkehrsteilnehmer an der Baustelle vorbeigeleitet. Für Fußgänger ist ein Notgehweg eingerichtet.