Wassersport-Vereine in Schorndorf fordern: Oskar-Frech-Bad muss offen bleiben

Die mögliche Schließung der Bäder sorgt in der Stadt weiter für große Aufregung. Das Aus für die Freibäder in Buhlbronn und Schlichten ist nach der Sitzung des Technischen Ausschusses wohl vom Tisch, ein mögliches Szenario ist aber die Schließung des Hallenbads und der Sauna über die Sommermonate. Jetzt haben sich die wassersporttreibenden Vereine und Schorndorfer Ärzte zu Wort gemeldet. Ihre Forderung: Das Oskar-Frech-Bad müsse auch über die Sommermonate hinweg wenigstens für die Schul-, Kurs- und Vereinsbelegungen offen bleiben. „Das Sportbad ist unerlässlich für das Vereinsleben, die Gesunderhaltung vieler und nicht zuletzt auch für die Wahrung der Sicherheit an Badegewässern im gesamten Rems-Murr-Kreis.“

Was die Verfasser des Schreibens außerdem beklagen: Die Vereine und Gruppen, die das Bad regelmäßig nutzen, seien von den Plänen vorab nicht informiert oder beratend mit einbezogen worden. „Dass über ihren Kopf hinweg eine solche Maßnahme mit weitreichenden Konsequenzen getroffen werden soll, sorgt für Unverständnis auf Seiten der drei großen Schorndorfer Wasser- und Unterwassersportvereine SG, DLRG und Bonito sowie der weiteren Vereine wie Kneippverein, TSV Schornbach, der Rheumaliga, der Landfrauen, der Herzsportgruppe, des Schorndorfer Kinderarztes Dr. Brügel und des Kardiologen und Sportmediziners Dr. Hess und natürlich der Schorndorfer Schulen.“ Die Schließung des Oskar-Frech-Bads sei nicht akzeptabel, auch wenn sie nur die Sommermonate betreffen würde. Das Ziegeleiseebad biete schlicht nicht die Möglichkeiten, die Kurse und Trainings einfach zu verlagern“, so die Vertreterinnen und Vertreter der Vereine. Unterstützung hätten sie auch von Gesundheitssportgruppen, Ärzten und von Familien, deren Kinder dank vielfältiger Kursangebote schwimmen lernen oder sich auch weiterhin sportlich im und unter Wasser bewegen sollen.

Schwimmen trainiert den ganzen Körper

„Im Schnitt gibt es in jedem Jahrgang etwa 350 Kinder in Schorndorf. In den Kursen der Schwimmschule der SG bringen wir alleine etwa 300 Kindern im Jahr das Schwimmen bei“, sagt Ralf Brügel, stellvertretender Vorstand der SG. Dies sei keine Frage des Luxus, den sich eine Stadt leistet. Schwimmen zu können sei die Grundvoraussetzung dafür, sich im Wasser retten zu können, und ein Sport, der den ganzen Körper trainiert und den Kreislauf positiv beeinflusst - bei gleichzeitiger Entlastung der Gelenke.

Außer den Anfängerkursen bietet die SG Schorndorf viele weitere Kurse an, wie Rehasport, Aquafitness oder das regelmäßige Abteilungstraining. „Wir leisten rund 65 Trainingsstunden wöchentlich im Hallenbad - an denen etwa 580 Menschen unterschiedlichen Alters und Fertigkeiten teilnehmen. Jede Woche. Ganzjährig“, sagt Darina Mack, Abteilungsleiterin der SG Schwimmen. Neben der SG nutzen auch die Rettungsschwimmer der DLRG und der Verein Bonito, einer der größten Unterwassersportvereine des Landes, das Oskar-Frech-Hallenbad ganzjährig für ihre regelmäßigen Trainingsstunden und Kurse. Zudem finden hier viele Lehrgänge und Kurse kleinerer Vereine und Gruppen statt, von Kneippverein bis Herzsportgruppe. „Für viele unserer Mitglieder ist Gymnastik in der Halle nicht mehr möglich - sie weichen daher auf die Wassergymnastik aus“, so Christa Goisser von der Herz- und Versehrtensportgruppe Schorndorf. Immerhin rund 50 Aktive pro Woche nehmen ihren Angaben zufolge dieses Angebot wahr.

Im Ziegeleisee fehlen abgegrenzte Sportbahnen

Viele gute Gründe, warum die Vereine und Schulen nicht auf das Hallenbad verzichten können, sieht auch Timo Ratzek, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Schorndorf. Und verweist nicht zuletzt auf gesellschaftliche und soziale Aspekte. Bei der Bemühung um Integration und Inklusion spiele die Kontinuität des Angebotes eine große Rolle. Und: „Wo und wie sollen wir in der Zeit der Badschließungen die Menschen aus- und weiterbilden, die zukünftig für die Sicherheit in den Bädern und Seen im Rems-Murr-Kreis zuständig sind, vom Rettungsschwimmen bis zum Bergungstauchen, von der Jugendleitung bis zum Badaufsichtspersonal?“ Denn anders als in anderen Gemeinden hat Schorndorf kein Sportbecken im Freibad: Im Natursee ist die Sichtweite unter Wasser extrem gering. Auch fehlen abgegrenzte Sportbahnen und absperrbare Nichtschwimmerbereiche. Lehre, Training und Ausbildung seien dadurch alleine schon aus Sicherheitsgründen im Ziegeleisee nicht möglich. Von den Beeinträchtigungen, die ein Sportbetrieb für die zahlreichen Badegäste an schönen Tagen bedeuten würde, ganz abgesehen.