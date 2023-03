Wechsel im Schorndorfer Gemeinderat: Joe Saling folgt auf Andreas Schneider

Schon als Jugendlicher war er kommunalpolitisch interessiert und einer der Mitbegründer der Jugendinitiative Jugendtreff in Winterbach: Joe Saling war und ist einer, der mitmischen, einer, der gestalten will. Nun zieht der 56-jährige Tontechniker als Nachrücker für Andreas Schneider in den Gemeinderat ein. Am 20. April wird er offiziell in sein neues Amt eingeführt. Er freut sich drauf: Angesichts vieler drängender Themen müsse man in Schorndorf jetzt wichtige Weichen stellen.

Joe Saling ist Parteimitglied bei den Grünen und im Vorstand des Ortsvereins Schorndorf aktiv. Er arbeitet ehrenamtlich im Vorstand des Kulturforums, spielt E-Gitarre in der Band Mick and the Rainbow Turtles und war in der Manufaktur fast 30 Jahre der Mann am Mischpult, der die Bands betreut hat. Wer nun aber meint, Joe Salings Interessen reduzierten sich vor allem auf den Bereich Kultur, der irrt. „Kultur ist für mich Hobby und Beruf“, sagt er. In der Kommunalpolitik indes sieht er derzeit die eigentlichen Fragen bei den Finanzen der Stadt, bei Fragen der Energiewende, den Aufgaben der Stadtwerke, der Vernetzung der Industrie und des Handwerks. Viele Prozesse, meint er, seien gerade im Laufen, dafür müssten die richtigen Weichen gestellt werden.

„Ich bin ein Fan des Remstals“

2019 hatte sich Joe Saling erstmalig um einen Sitz im Gemeinderat beworben. Auf Anhieb wurde er zum zweiten Nachrücker gewählt – nach der Richterin Simone Höfer, die für Johanna-Maria Dobler bereits in den Gemeinderat nachgerückt ist. Noch 16 Monate sind es bis zu den nächsten Kommunalwahlen, schon jetzt wird im Ortsverband der Grünen an der neuen Bewerberliste gearbeitet. Anders als 2019 soll es nur eine grüne Liste werden. Er sei guter Dinge, dass das klappt, sagt Saling, der selbst wegen der Lokalpolitik zu den Grünen gekommen sei. Die Landschaft vor der Haustür, die Rems, all das findet er besonders schön: „Ich bin ein Fan des Remstals.“

Die erste Fraktionssitzung hat er hinter sich

Dass es nach den bekanntermaßen turbulenten Zeiten in der Grünen-Fraktion nun ruhiger zugehen wird, davon ist er fest überzeugt. An der ersten Fraktionssitzung hat er bereits teilgenommen. „Es war ultraentspannt“, erzählt er. Dort werde konstruktive Sachpolitik gemacht. Und auch im Ortsverband gebe es ein gutes und entspanntes Miteinander, bei dem an den Zukunftsthemen wie Wohnbau breit gearbeitet werde.

"Im Lederer steht die Luft"

Apropos Wohnbau: Hier sieht der Neue einiges im Argen in der Stadt. 20 Prozent sozialer Wohnungsbau, wie es momentan bei der Schaffung neuer Wohngebiete gefordert wird, seien nicht genug. Ein Fehler sei es auch gewesen, die Gestaltung der Stadt in den großen Wohngebieten wie dem Lederer Investoren zu überlassen. „Wenn ich das Stadtklima betrachte ... Im Lederer steht im Sommer die Luft.“ Zudem gebe es dort unglaublich hohe Mieten. „Ganz furchtbar“ findet er das neue Wohngebiet beim Bahnhof, in dem Gestaltungsmöglichkeiten verschenkt worden seien.

Innenstadt bleibt wichtiges Thema

Ein Thema wird die Innenstadt samt Parkplätze nach Meinung Salings bleiben. Für den Einzelhandel könne man zwar Parkplätze anbieten, sagt er: „Wenn die Leute online einkaufen, nützen sie aber nichts.“ Die Innenstadt müsse deshalb vor allem attraktiv sein. Weitere kommunalpolitische Themen sind für Saling aktive Teilorte, in denen der ÖPNV so gut funktioniert, dass Familien dort auch nur mit einem Auto leben könnten. Schaffen will er außerdem niederschwellige Angebote für Jugendliche, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Schorndorf als lebenswert zu erleben – und so irgendwann selbst aktiv werden zu wollen.

Bei Joe Saling hat das geklappt. Der gebürtige Winterbacher, der in einer festen Beziehung lebt und kinderlos ist, ist mit Schorndorf seit langem verwurzelt und eng verbunden. Groß geworden ist er in einer musikalischen Familie: Der Vater war erster Trompeter im Musikverein Winterbach, die Mutter spielte im Mandolinenorchester und war Chorsängerin. Nach der Realschule begann Saling eine Lehre als Werkzeugmacher, abgeschlossen hat er sie nie: „Ich bin ein Spätaufsteher“, erzählt er. „Um sechs Uhr aufstehen zu müssen, das hat mich kaputtgemacht.“ Mit 16 Jahren begann der musikbegeisterte Jugendliche, der Klavier und Gitarre spielte, nebenher bei Konzerten in der Manufaktur als Aufbauhelfer zu arbeiten: „So habe ich freiberuflich die Tontechnik kennengelernt.“

Ein zeitraubendes Ehrenamt

Als Autodidakt lernte er das Metier, lange war er als Freiberufler mit Bands auf Tournee – heute noch tourt er mit Dr. Mablues. Vor vier Jahren hat er aber auch eine Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht und hat jetzt eine feste 50 Prozent-Stelle bei der Stadt Fellbach. Dort managt er die Technik für die Veranstaltungen in der Alten Kelter. Zeit für seine freiberufliche Arbeit als Tontechniker bleibt ihm also – und nun auch für sein Amt als Gemeinderat. Dass das Mandat zeitaufwendig wird, weiß er wohl. Dass er deshalb wahrscheinlich mal einen Job weniger annehmen kann, hat er bereits eingeplant.