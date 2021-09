Wegen Bauarbeiten in Weiler fahren die Busse der Linie 245 (Schorndorf - Weiler - Rohrbronn - Hößlinswart (- Erlenhof)) vom Busunternehmen Fischle ab Montag, 13. September, in Weiler und Winterbach auf einer neuen Strecke. Dadurch würden laut Mitteilung des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart die Busse pünktlicher ans Ziel kommen. Sie halten nicht mehr an den Haltestellen Pfarrstraße, Friedhof, Waldstraße in Weiler und an der Haltestelle Lerchenstraße in Winterbach.

Grund