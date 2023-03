Wegen Pandemie: SG Schorndorf verleiht weniger Deutsche Sportabzeichen

Im kleinen Rahmen fand kürzlich die Sportabzeichen-Verleihung der Sportabzeichen- Urkunden von 2022 in der Albert-Schweitzer-Halle in Schorndorf statt. Während der Corona-Zeit und des Lockdowns durften die Urkunden von den Sportlern lediglich in einem Zeitfenster abgeholt werden.

Weniger Teilnehmer wegen Pandemie

Die Abteilungsleiterin der Sportabzeichen-Abteilung der SG Schorndorf, Silke Olbrich, freute sich in diesem Jahr umso mehr, dass fast alle Teilnehmer ihre Urkunde persönlich abgeholt hatten. Ein deutlicher Rückgang der Teilnehmer sei bedingt durch die Pandemie zu spüren gewesen. Es konnten 50 Urkunden überreicht werden. Mehr als 60 Kinder und Jugendliche erhielten ihre Urkunde durch den Abteilungsleiter der Leichtathletik, Tobias Pfeffer, sowie die sportliche Leiterin Petra Erdmann-Thon. Ebenfalls wurden 16 Sportabzeichen für Polizei- und Zollbewerber bestätigt.

Silke Olbrich sprach den Dank an alle Sportabzeichen-Prüfer und freiwilligen Helfer aus, die zu einem guten Gelingen bei den Abnahmen der verschiedenen Disziplinen mitgeholfen haben. Ein besonderer Dank ging an die Kreissparkasse Waiblingen, die die Unkosten der Urkunden und Nadeln von den Jugendlichen übernimmt. In diesem Jahr durften zwei Familienurkunden ausgehändigt werden.

Wer das Sportabzeichen erhalten hat

Das bedeutet, dass mindestens drei Teilnehmer aus zwei Generationen einer Familie das Sportabzeichen abgelegt haben.

Folgende Familien wurden geehrt: Familie Haag und Geiger sowie Familie Feuerbacher. Birgit Bäurle legte das Sportabzeichen zum 10. Mal ab. Bereits 15-mal absolvierten Michael Stütz und Peter Winter das Sportabzeichen in Gold.

Petra Häffner, MdL Bündnis 90 / Die Grünen durfte ebenfalls zum 5. Mal das Sportabzeichen in Gold entgegennehmen. Auch der Schorndorfer Ironman-Teilnehmer von 2022 auf Hawaii, Thomas Selter, erhielt zum 5. Mal seine Urkunde. Eine Ehrengabe des WLSB erhielten Manfred Beier (25-mal), Siegbert Doring (35-mal), Irene Schüürhuis (45-mal), Heide Bihlmaier (45-mal) sowie Uwe Rosskampf (55-mal).

Die Mehrkampfnadel in Gold ging an: Manfred Beier, Alina, Jannis, Ursula und Roman Feuerbacher sowie an Michael Stütz. Das Deutsche Sportabzeichen ist ein deutsches Orden- und Ehrenzeichen, das jedes Jahr abgelegt werden kann. Für Jugendliche ist es ein wichtiges Dokument für die Bewerbungsmappe.

Auch 2023 wird die Sportabzeichen-Abteilung wieder ab April / Mai freitags ab 18 Uhr im SG-Stadion anzutreffen sein. Bei Interesse sind Teilnehmer herzlich willkommen.