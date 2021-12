Eine Störung der Telekom ist der Grund, warum von diesem Montag an in Miedelsbach in der Haubersbronner Straße gearbeitet werden muss. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, finden die Bauarbeiten auf Höhe der Fußgängerampel im Bereich des Gehwegs und der Fahrbahn statt. Der Verkehr wird mithilfe einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Aufgrund dieser Maßnahme ist eine Ausfahrt aus der Freiburgstraße in die Haubersbronner Straße nicht möglich. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis