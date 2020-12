Normalerweise ist’s der Höhepunkt für viele Schorndorfer. Wenn am Heiligen Abend das Große Blasorchester auf dem Marktplatz zum Weihnachtsliedersingen lädt, ist richtig was los. Dann sind üblicherweise nicht nur die Musiker der Stadtkapelle und der Ersten Schorndorfer Musik- und Tanzvereinigung am Start, sondern auch zwischen 500 und 1000 Zuhörer, für die das Platzkonzert einfach zum Weihnachtsfest dazugehört. Schon seit Jahrzehnten, mindestens seit einem halben Jahrhundert, wahrscheinlich