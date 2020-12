Zu Weihnachten in Sachen Infektionsvorsorge zumindest nichts falsch machen ist schon mal ein guter Vorsatz. Damit man bei Beschränkungen und Lockerungen den Überblick hat, hier ein Einmaleins zu weihnachtsüblichen Situationen, vom Besuch der Schwiegermutter bis zur Gans to go.

Los geht’s bei den Gästen: Oma und Opa, die eigene Familie und die anderen Großeltern am Esstisch: An den Weihnachtsfeiertagen geht’s. Erlaubt sind Treffen mit vier über den eigenen Haushalt hinausgehenden