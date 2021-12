Angesichts der drohenden Omikron-Welle haben Bund und Länder weitere Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen – allerdings erst von Montag, 27. Dezember, beziehungsweise Dienstag, 28. Dezember, an. Für das Weihnachtsfest selbst appellierte die Politik an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen. Im Raum Schorndorf offenbar mit Erfolg: Die Polizei spricht im Rückblick von einer „relativ ruhigen Lage“. Normale Einsätze gab es, private Streitereien allerdings sind in