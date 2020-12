Helfen pinkfarbene Glitzervögel am Weihnachtsbaum dabei, die Corona-Zeit gut zu überstehen? Und was hat eine Gurke an den Zweigen zu suchen? Warum sind alle so tiefenentspannt beim Baumkauf?

Familie Dätsch aus Schorndorf will beim Schmücken ihres Weihnachtsbaums gnadenlos in die Kitschkiste greifen. „Pinkfarbene Glitzervögel müssen sein, die tun gut dieses Jahr“, sagt Petra Dätsch. „Wir entscheiden immer nach Stimmung, wie wir ihn schmücken“, äußern sich die 20-jährigen