Weihnachtsmarkt Schorndorf: Großes Interesse an Lounges – so reserviert man sie

Auf dem Schorndorfer Weihnachtsmarkt gibt es dieses Jahr einige Neuheiten. Neben neuen Ständen und der großen Aufenthaltsfläche direkt vor dem Rathaus erfreuen sich vor allem die neuen Miet-Lounges großer Beliebtheit. Wer seinen Glühwein im VIP-Flair, geschützt vor Wind und Regen, genießen möchte, muss jetzt aber schnell sein. Denn die Lounges sind schon jetzt beinahe komplett ausgebucht. Hier lesen Sie, wo sie freie Timeslots online buchen können.

An Wochenenden gibt es fast keine freien Plätze auf dem Weihnachtsmarkt mehr

Seit dem 7. November können die „Swoboda-Mietlounges“ online gebucht werden. Acht Personen passen in eine der kleinen Hütten. Wer möchte, kann auch gleich beide kostenpflichtig reservieren. Zwei Stunden kosten pro Lounge 45 Euro. Für jede weitere Stunde legt man fünf Euro obendrauf. Im Paket inbegriffen sind Weihnachtsmarkt-Gutscheine im Wert von 32 Euro.

„Innerhalb einer Woche waren alle Wochenenden und die allermeisten Abende schon ausgebucht“, berichtet Viktoria Schedel vom Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement, der seit diesem Jahr für den Weihnachtsmarkt zuständig ist. Langsam, berichtet sie, werden auch die Vormittags-Slots weniger. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Eigenbetrieb die Werbetrommel für die Lounges gerührt, ehe der Weihnachtsmarkt kurzfristig aufgrund der pandemischen Lage abgesagt wurde.

Neue Lounges bei der Schorndorfer Weihnachtswelt beliebt

Wie beliebt die Lounges sind, sieht man auch auf der Website der Stadtverwaltung. Bei der Buchungsübersicht wird schnell klar: Wer seinen Glühwein dieses Jahr lieber in einer der Holzhütten genießen möchte, muss jetzt schnell buchen. Denn nach 16 Uhr ist nur noch an sechs Tagen (alle unter der Woche) eine Lounge frei. Am 10. und 16. Dezember sind die kleinen Hütten sogar durchgängig von 11 bis 21 Uhr besetzt. Und auch an anderen Wochenendtagen gibt es nur noch vereinzelt Plätze an den Vormittagen.

„Wir haben durchaus damit gerechnet, dass es den Leuten gefällt. Aber dass es so gut angenommen wird, macht uns natürlich glücklich“, sagt Viktoria Schedel. Deshalb überlege man beim Eigenbetrieb schon jetzt, im kommenden Jahr ein paar Lounges mehr aufzustellen. Doch wie viele 2023 gebaut werden sollen, steht noch in den Sternen.