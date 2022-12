Weihnachtsmarkt Schorndorf wie im Bilderbuch: Mittwoch (21.12.) letzter Tag

Die „Swoboda-Miet-Lounges“ des Schorndorfer Weihnachtsmarktes: Wer seinen Glühwein im VIP-Flair, geschützt vor Wind und Regen, genießen wollte, musste schnell sein. Denn der Buchungskalender zeigte es über die ganzen vier Weihnachtsmarktwochen – „die Plätze waren beliebt und ratzfatz gebucht“. Acht Personen hatten in eine der zwei kleinen Hütten gepasst.

Lounges auf der Schorndorfer Weihnachtswelt waren das Highlight

Laut Julia Geiger von der Tuc-Betriebsleitung waren die Lounges Highlight schlechthin: „Diese Idee schwirrte uns ja schon lange im Kopf umher – jetzt konnten wir es endlich auf die Fläche bringen und es wurde mega angenommen.“ Zwischendurch habe man die feinen Hackschnitzel auffüllen müssen, da sie durch die Witterung etwas feucht geworden waren, ergänzt Andreas Fink, der sich in diesem Jahr hauptverantwortlich als Ansprechpartner beim Weihnachtsmarkt engagierte.

Dass man mit dem Lounge-Angebot genau richtig lag, freut Geiger insbesondere deshalb, weil jegliche Altersgruppen sich dafür interessierten: „Firmen haben eine kleine Feier gemacht, Stammtische kamen zusammen, Freundinnen haben sich auf einen Glühwein getroffen, Männergruppen saßen hier zusammen oder Großeltern haben die Lounge gebucht, um mit ihren Kindern und Enkelkindern einige Zeit abseits des Marktes zu verbringen.“

Lounge-Konzept wird auf dem Weihnachtsmarkt 2023 beibehalten

Was die Sitzgelegenheiten innerhalb der Lounges angeht: Da werde man für kommendes Jahr „ein bisschen was optimieren“. Will heißen: Das Konzept der Lounges werde auch für Weihnachten 2023 beibehalten, eventuell sogar ausgebaut. Denn auch am Oberen Marktplatz gebe es noch eine freie Fläche, die bestückt werden könnte. Außerdem gibt es die Idee, eine Art „Kombi-Paket“ anzubieten: „Miet-Lounge, eine spezielle Führung und die eine oder andere Kleinigkeit könnten wir zusammenschnüren, so dass man einige Stunden in Schorndorf verbringen kann“, beschreibt Geiger den Gedanken. Und: „Die Sitzplätze in der Lounge waren etwas niedrig, das werden wir noch mal überdenken, wie wir das verbessern könnten. Zudem überlegen wir, ob wir in die Hüttenwand ein Fensterchen einbauen.“ Denn die zugezogenen Vorhänge „haben bei den Besuchern immer für ein Spannungsgefühl gesorgt“. Das erste Mal mit den Lounges hat „unsere Erwartungen übertroffen und wir haben einiges an Erfahrung gewonnen“.

Hochzufrieden zeigt sich ebenso Andreas Fink, der als Weihnachtsmarkt-Hauptverantwortlicher „vier Wochen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche“, für jeden erreichbar war, der auch nur die „klitzekleinste“ Frage hatte. 23 Verkaufsstände, das Bähnle für Kinder, die Krippe, die Schafe, das Wunschbuch – alles sei von den Besuchern sehr positiv angenommen worden.

Und die Marktbeschicker selbst? Einige halten seit vielen Jahren der Daimlerstadt die Treue. Der Andrang auf dem Weihnachtsmarkt sei zwar nicht so wie vor Corona, 2019, gewesen, aber besser als erwartet, so das Fazit. „Das hängt natürlich auch mit der Gesamtsituation – Krieg, Inflation und so weiter – zusammen. Aber wir haben trotzdem gemerkt, dass die Menschen sich auf den Weihnachtsmarkt gefreut haben“, so Fink. Julia Geiger fügt an: „Der Frequenzmesser, den wir in der Stadt haben, hat uns an guten Samstagen bis zu 17.000 Innenstadtbesucher beschert.“ Auch das Wetter hätte besser gar nicht sein können – kühl und trocken.

„Es war die ideale Kombination. Und der Schnee in der vergangenen Woche hat das richtige Weihnachtsgefühl aufkommen lassen“, schwärmt Julia Geiger. „Es war ein Weihnachtsmarkt wie aus dem Bilderbuch.“ Die Aufenthaltsfläche mit den Tipis in der Mitte des Marktplatzes habe zudem für einen einzigartigen Weihnachtsmarktcharakter gesorgt. Die Besucher seien von den Tipis sehr angetan gewesen. Auch diese Möglichkeit werde es im kommenden Jahr zum Weihnachtsmarkt wieder geben.

Bähnle Höhepunkt für Kinder

Der Höhepunkt für die Kinder sei zweifelsohne das Bähnle um den Weihnachtsbaum gewesen. Das Karussell wurde nicht aufgebaut und ist auch für das kommende Jahr nicht vorgesehen. „Stattdessen werden wir wieder das kleine Bähnle am Oberen Marktplatz haben, allerdings mit einer etwas längeren Fahrtstrecke.“

Der Weihnachtsmarkt endet am Mittwoch, 21. Dezember. Die Hütten werden dann in einem Rekordtempo wieder abgebaut, um dem Wochenmarkt am Samstag Platz zu schaffen.