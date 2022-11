Weniger Winterdienst, weniger Straßenreinigung: Wie Sparen Schorndorf verändert

Auf Schorndorfer Neben- und Anliegerstraßen wird es ungemütlich. Im Zuge der Sparmaßnahmen hat der Technische Ausschuss einer Einschränkung des Winterdienstes grünes Licht gegeben. Reduziert werden soll auch die Reinigung der Gehwege und der Straßen. Das Stadtgrün soll seltener gemäht werden, auch bei den Blumenkästen und Pflanzkübeln ist Sparen angesagt. Und auch dunkler wird es in der Stadt: Zwischen null und vier Uhr morgens soll in allen Anliegerstraßen die Straßenbeleuchtung abgeschaltet werden.

Es sind keine Pflichtaufgaben, sondern freiwillige Leistungen der Stadt – doch sie werden vielen Bürgern vermutlich fehlen. Das fängt beim Winterdienst an und hört bei den Sommerblumen in den Pflanzkästen noch lange nicht auf. Ziel der Einsparungen im Winterdienst ist es, künftig nur noch die Pflichten zu erledigen und freiwillige Leistungen und Leistungen für Dritte wegfallen zu lassen. „Die Hauptstraßen, Busstrecken, Steigungen mit mehr als sechs Prozent und Fußgängerüberwege müssen vom Bauhof geräumt werden“, erklärt Herbert Schuck, Herr der Schorndorfer Infrastruktur. Null Priorität haben Nebenstraßen und Anliegerstraßen. In der Vergangenheit waren sie noch geräumt worden, wenn die großen Straßen befahrbar waren. Ein Service, der nun ganz wegfallen soll. Nur wichtige Zufahrten sollen noch geräumt werden.

Vorteil für die Männer vom Bauhof: Sie können später starten

Die Personalkapazitäten seitens der Zentralen Dienste sind begrenzt – Winterdienstleistungen an Dritte werden nun gestrichen. Künftig müssen diese Auftraggeber private Winterdienstanbieter beauftragen. Der Vorteil: Durch den Wegfall können die Männer vom Bauhof später starten. Bisher hatten sie mit den Kontrollfahrten um 2 Uhr begonnen, von dieser Saison an kann um 3 Uhr angefangen werden, was für die 25 Bauhof-Mitarbeiter eine Verschiebung hin zu den normalen Arbeitszeiten (ohne Nachtzuschläge) bedeutet. Alles in allem rechnet die Verwaltung mit einer Einsparung von 80.000 Euro.

Die Kehrmaschinen werden in den Straßen weiter fahren, allerdings nur noch sechs- statt achtmal. Auch diese Einsätze sollen sukzessive weiter reduziert werden. Schon jetzt ist es Sache der Bürger, die Gehwege vor den Häusern zu kehren und den Schnee zu räumen. Nicht jeder hat das allerdings auf dem Schirm, weshalb die Stadt in diesem Punkt auf mehr Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit setzen will. Zur Reinigung der Straßenkandel war bisher die Kehrmaschine unterwegs – wegen parkender Autos oft ohne überhaupt an die richtigen Stellen zu kommen. Auch hier setzt die Stadt künftig auf den Einsatz ihrer Bürger. „Jeder soll vor seiner eigenen Tür kehren, das ist besser als die Kehrmaschine“, ist Herbert Schuck überzeugt. Immerhin: Als öffentlichkeitswirksames Zeichen der Stadt sollen den Anwohnern große Laubkörbe zur Verfügung gestellt werden.

Großer Aufwand für Blumenkästen

„Die Frage ist, was will und was kann man sich leisten?“, sagt Schuck. Bei der Grünpflege werden Einsparungen jedenfalls nicht ganz einfach sein. Wird seltener gemäht, wird das nicht automatisch billiger, weil das Mahdgut abgetragen und entsorgt werden muss und nicht mehr liegen gelassen werden kann. Dies führt zu mehreren Arbeitsgängen und auch anderen Maschineneinsätzen. Einfacher ist Sparen bei den Blumenkästen, die einen hohen Aufwand erfordern und regelmäßig transportiert, bepflanzt, gepflegt und bewässert werden müssen. Zudem fallen meist Überwinterungskosten an. „Doch das wird das Stadtbild verändern“, sagte Herbert Schuck im Technischen Ausschuss. Weil die Pflanzen für 2023 bereits bestellt sind, soll der Punkt auf 2024 verschoben werden. „Vielleicht findet man bis dahin ja ein Konzept, das wir uns leisten können.“

Fachfrau Iris Greiner (CDU) riet zu Olivenbäumen und Feigen, die im Winter draußen bleiben können. Kirsten Katz erinnerte an die Feigen, die schon jetzt in der Hetzelgasse wachsen. Sabine Reichle (SPD) hofft auf klimaresistente Pflanzen. Auch Friederike Köstlin (Grüne) will das Pflanzkonzept überdenken: „Pflanzen hin- und herzufahren und zu überwintern halte ich nicht für zukunftsfähig.“ Landwirt und CDU-Chef Hermann Beutel warnte davor, seltener zu mähen, weil das am Ende aufwendiger sei: „Wenn man das Mähgut abfahren muss, läuft es mir kalt den Rücken runter. „Das muss man sich gut überlegen.“ Die Vorschläge sind noch einmal Thema im Gemeinderat am 17. November.