Wenn die Wohnung zu eng ist: Zehn Schlechtwetter-Tipps für Kindergeburtstage in Schorndorf

Eine Geburtstagsparty mit zehn Neunjährigen in den eigenen vier Wänden? Mini-Disco im Wohnzimmer? Kuchenbuffet im Flur? Währenddessen ist’s eng, fehlt die Bewegungsfreiheit und hinterher ist mindestens alles schmutzig. Gerade in der kalten Jahreszeit klingt das für viele Eltern wie eine Horrorvorstellung. Darum haben wir zehn Tipps zusammengetragen, die eine Alternative zur zerlegten Wohnung bieten.

1. Hinein in die Fluten: Der Klassiker, aber für junge Wasserratten ist’s stets ein Glück. Im Oskar-Frech-Seebad können Eltern gleich komplette Programme mit Motto (Hai, Meerjungfrau oder Pirat) buchen. Auf Wunsch begleitet sogar ein/e Animateur/-in die Rasselbande von rund sechs Kindern (sechs bis 14 Jahre) durch ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Bei mehr Gästen kann eine weitere Betreuung dazugebucht werden. Im Bistro gibt’s ein Geburtstagsmenü, im gesamten Schwimmbad reichlich Auslauf. Wer Interesse hat, sollte mindestens zwei Wochen vor dem gewünschten Termin reservieren, weil nur eine bestimmte Anzahl an Geburtstagen gleichzeitig stattfinden kann. Solch eine Feier gibt’s ab 15 Euro pro Kind plus wahlweise 30 Euro pro Animateur-Stunde.

2. Ab nach draußen: Zusammen mit Tim Schopf und anderen Waldpädagogen können Kindergruppen Abenteuer in der Natur erleben. Ungemütliches Wetter? Das ist hier keine Ausrede. Meist gibt’s eine Schatzsuche, für die Größeren oft auch als Geo-Cashing-Aktion. Dazu haben die Pädagogen spannende erlebnispädagogische Spiele auf der Pfanne. Bei kühlem Wetter bietet sich als Vesper ein Eintopf von der Feuerstelle an, aber auch gegrillte Würste oder mitgebrachte Kuchen sind beliebt. Geeignet ist das Programm für Kinder von fünf bis zwölf Jahren, zwei bis drei Kurse werden pro Wochenende angeboten. Es lohnt sich, schon zwei Monate im Voraus zu buchen, wenn es ein ganz bestimmter Termin sein soll. Vier Stunden Programm kosten 245 Euro, www.komm-mit-raus.de.

3. Sport statt Schokokusswerfen: Bei der SG Schorndorf kann der neue Indoor-Spielplatz genutzt werden. Hier können samstags und sonntags bis zu 15 Gäste im Alter von vier bis zehn Jahren bei jedem Wetter feiern. Zwei Zeitfenster stehen jeweils im Online-Buchungssystem zur Verfügung. Und wenn die Sonne scheint, dürfen sich die Kinder auch im Außenbereich austoben. Abhängig von Alter und Interesse der Kinder werden verschiedene Elemente und Kombinationen der Bewegungslandschaft für vielfältige Bewegungserfahrungen wie Springen, Balancieren, Schaukeln, Rutschen, Klettern, Hangeln, Turnen, Toben und Spielen genutzt.

Außerdem gibt’s die Gelegenheit, die AOK-Arena zu mieten. Dazu lässt sich eine Spielebox mieten, mit der die verschiedensten Teamspiele möglich sind. In der Box sind Hüpfsäcke, Zubehör für Stelzen-Rennen, Reaktionsfußball mit dem Reaktionsball Wopper, Flaggen, ein Tau, das Spiel „Blindes Huhn“, Materialien für einen Teamturm, für Mathe - Sprinten, Eisbergfangen, Blindenfußball, Tic Tac Toe, Todeszone und vieles mehr.

4. Ganzheitliches Kunsterlebnis – Töpfern mit Bobby. Bertina Jerusalem, die von allen nur Bobby genannt wird, kommt gerne zu Geburtstagskindern nach Hause. Mit dabei: ein Koffer voller Werkzeug und reichlich Ton. Das Geburtstagskind darf entscheiden, was getöpfert wird – und dann kann es schon losgehen. Schritt für Schritt leitet die Schorndorferin die Kinder darin an, einen Hasen, Teelichthäuschen oder was auch immer zu töpfern. So klappt alles garantiert und sieht dann auch am Ende schön aus. Rund drei Stunden plant sie für ihr Programm ein. Bis zu zehn Kinder können teilnehmen, in Einzelfällen auch mal mehr.

Vier bis zwölf Jahre sollten die Kinder alt sein, rund 65 Euro nimmt Bobby für den Nachmittag, dazu kommen die Materialkosten für den Ton (rund 15 Euro). Am Ende des Tages nimmt Bobby alle Stücke mit nach Hause und brennt sie in ihrem eigenen Ofen. Rund zwei Wochen später können die Eltern des Geburtstagskindes die Figuren wieder abholen und an die Gäste verteilen. Zu erreichen ist Bobby am besten übers Mobiltelefon (01 63/3 64 47 42)

5. Steineklopfen in der Steinerei Müller Rudersberg: Hier können Kinder- und Jugendliche Speck- oder Pflastersteinen mit Hammer und Meißel zu Leibe rücken. Zwei bis drei Stunden plant Volker Müller dafür ein, bei gutem Wetter kann die Festgesellschaft auch im Garten Kuchen und Kakao genießen. Die handwerkliche Geburtstagsfeier kann nur samstags stattfinden, unter der Woche arbeitet Müller an Bädern aus Naturstein, an kunstvoll gearbeiteten Grabsteinen, Wänden aus Stein. Rund 150 Euro kostet ein solcher Nachmittag, je nach Materialkosten. Wer Interesse hat, kann sich übers Internet (steinmetz-mueller-schorndorf.de) anmelden.

6. Auf dem Rücken der Pferde: Lina Heim bietet auf ihrem Ponyhof „Ponylina“ Kindergeburtstage in den unterschiedlichsten Ausführungen. Da gibt’s ein Rundum-sorglos-Paket mit Verpflegung und bei Wunsch auch Fotograf, der Bilder zur Erinnerung schießt. Allerdings können Eltern Kuchen und Kakao auch selbst mitbringen. Da gibt’s Spiele auf dem Hof, die Möglichkeit zu basteln – und natürlich auch Pferde zu putzen, zu kuscheln und zu reiten. Einen Ponygeburtstag gibt’s hier ab 160 Euro. Wer Interesse hat, kann sich unter info@ponylina.de melden.

Übrigens: Auch der Reitverein in Schorndorf bietet Kindergeburtstage an. Zur Auswahl stehen unter anderem ein Geschicklichkeitsparcours in der Halle (Preis pro Kind 25 Euro) oder eine Schnitzeljagd mit Ausreiten in der Natur (Preis pro Kind 30 Euro). Jedes Kind darf reiten (geführt oder an der Longe). Die Verantwortlichen sind am besten per Mail unter reiten@reitverein-schorndorf.de zu erreichen.

Für Bescherung und Verpflegung darf das Reiterstüble mit Blick in die Reithalle genutzt werden. Kuchen und anderen Knabbereien sollten selbst mitgebracht werden. Getränke können vom Verein gestellt oder aber auch mitgebracht werden.

7. Ausbildung zum „Kinder-Apotheker“ im historischen Apothekerkeller der Gaupp’schen Apotheke. Da stehen prachtvolle Apothekerschränke, alte Gefäße aus Glas, ein großer Kupferkessel, verstaubte Arzneibücher und vieles mehr aus vergangenen Zeiten. Nach einer kurzen Einführung wissen die angehenden „Kinder-Apotheker“ genug, um im Apothekerkittel selbst eine duftende Salbe, eine Seife oder ein Brausenpulver anzufertigen. Die unter fachgerechter Betreuung frisch hergestellte Rezeptur darf man natürlich mit nach Hause nehmen. Für vier bis zwölf Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren. Pro Gruppe kostet die Führung 60 Euro.

8. Nachts im Museum: Ein Highlight unter den verschiedenen Angeboten für Geburtstagsfeiern im Stadtmuseum ist die Taschenlampenführung. Bei einer ganz besonderen Entdeckungstour durch die Ausstellung „Mammut, Römer, Kelten & Co.“ werden die Lichter aus- und viele Taschenlampen eingeschaltet. In ihrem Schein begeben sich die Kinder auf eine angeleitete Schnitzeljagd. Sie finden heraus, was Archäologen sind, wie sie arbeiteten und was sie aus vergangenen Zeiten in Schorndorf gefunden haben.

Welches Volk hat hier einen Schatz hinterlassen? Wer baute die erste richtige Stadt? Und lebten bei uns etwa auch Mammuts? Es gibt viel zu entdecken und aktiv auszuprobieren. Das Programm dauert etwa zwei Stunden und ist für Kinder ab acht Jahren geeignet, maximal zehn Kinder und zwei Begleitpersonen können teilnehmen. Das Ganze kostet 60 Euro.

9. Feiern und Forschen: Auch in der Forscherfabrik lässt sich vortrefflich feiern. Allerdings ist es dringend nötig, frühzeitig zu buchen. Bis April sind derzeit alle möglichen Termine ausgebucht. Das Programm für Kindergeburtstage richtet sich an Kinder von vier bis zwölf Jahren. Das Angebot dauert etwa zwei Stunden inklusive einer Pause. In jedem Programm wird gemeinsam experimentiert und gebastelt, so dass jedes Kind etwas Ungewöhnliches mit nach Hause nehmen kann. Ein mitgebrachter Geburtstagskuchen kann in der Pause verzehrt werden.

Der Forschergeburtstag kostet 100 Euro, maximal acht Kinder und zwei erwachsene Begleitpersonen können teilnehmen. Gefeiert werden kann jeden Mittwoch- und Freitagnachmittag, jeweils zwischen 14 und 16.30 Uhr. Anmeldung ausschließlich per E-Mail an forscherfabrik@schorndorf.de.

10. Eine ruhige Kugel schieben? Im Kalaluna gibt’s das Angebot für eine „Kinder-Bowling-Party“. Das Paket beinhaltet zwei Stunden Bowling, Leihschuhe, ein Getränk, einen Knabberkorb und ein Kindermenü. Alle Kinder bekommen eine Urkunde. Der beste Spieler erhält außerdem eine Medaille, fürs Geburtstagskind gibt’s ein Geschenk. Das Angebot kostet 18 Euro pro Kind. Buchbar ist es ab vier Kindern von sechs bis zwölf Jahren. Die Partys können von Montag bis Freitag zwischen 16 und 19 Uhr stattfinden oder samstags von 15 bis 18 Uhr. Mehr Infos gibt’s unter kalaluna.de.