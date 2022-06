Wer darf rein, wer muss draußen bleiben? Streit um Klimabeirat in Schorndorf

Eigentlich ist der Klimabeirat, der zweimal im Jahr tagen, nichts beschließen darf, sondern nur beraten soll, ein harmloses Gremium. Sollte man meinen. Doch wer soll, wer darf da rein und wer muss draußen bleiben? Diese Fragen haben nach der Debatte im Technischen Ausschuss nun auch eine erbitterte Diskussion im Gemeinderat ausgelöst, bei der auch nach einer 20-minütigen Pause keine Einigung gefunden wurde. Am Ende wurde der Tagesordnungspunkt vertagt.

Weil die CDU das Klimaschutzziel ohnehin für kaum erreichbar hält, beantragte sie ein nur mit Fachleuten besetztes, nichtöffentlich tagendes Gremium. „Uns geht es um realistische Ziele, kein Wolkenkuckucksheim“, so CDU-Sprecher Hermann Beutel. Handwerker müssten sagen, was machbar ist, und sie müssten auch zu Wort kommen können. Dafür könnten Bürger und Vertreter von Gruppen in „multilateralen Runden“ zusammenkommen oder in den Klimaausschuss des Gemeinderats eingeladen werden.

Hornikel warnt vor CDU-Antrag

Ein Antrag, vor dem Oberbürgermeister Bernd Hornikel eindringlich warnte: Die Hauptlast des Klimaschutzes liege nicht bei der Verwaltung, sondern bei den Bürgerinnen und Bürgern. „Deshalb ist es unumgänglich, dass die Stadtgesellschaft beteiligt wird und der Gemeinderat transparent mit dem Thema umgeht.“ Unbedingt dabei sein sollten aus seiner Sicht Vertreter der Klimaschutzgruppe und der Lokalen Agenda, die sich seit Jahren einbrächten. „Ich bitte Sie inständig, gegen den CDU-Antrag zu stimmen, weil dieser Beirat keiner mehr ist, wenn nur noch Handwerker drin sind“, sagte er.

Antrag: Auch die Jugendlichen sollen einen Sitz bekommen

Einen gemeinsamen Antrag hatten die Grünen, GLS und SPD eingebracht. SPD-Chef Tim Schopf zufolge sollten möglichst viele Bürger einbezogen, auf Experten aber nicht verzichtet werden. Auch die Jugendinitiative soll vertreten sein. Wie beim Fachrat für Integration sollten sich Bürger bewerben können. Feingefühl bei der Besetzung mahnte Stadtrat Andreas Schneider an. Auch Gruppen wie der Nabu und Jäger sollten gefragt werden, die Auswahl der Bürger „flexibel“ sein, so dass immer wieder andere teilnehmen können. „Ich habe vom Nabu zum Klimaschutz bislang nichts gehört“, befand indes FDP/FW-Chef Gerhard Nickel: „Es war die Gruppe Klimaentscheid, die die Sache aufs Gleis gebracht hat.“

Max Klinger (CDU) widersprach: Das Thema sei „schon immer“ da gewesen. Er warnte davor, die seiner Meinung nach „stark ideologisierte Klimaentscheid-Gruppe“ in den Beirat aufzunehmen. Schon jetzt zeigte er sich überzeugt davon, dass Deutschland bei den Klimaschutzzielen scheitern werde. Das Land sei nicht technologieoffen, die Maßnahmen zu teuer. „Die ausländische Presse lacht über uns“, behauptete er. Das wies Marcel Kühnert (SPD) als zynisch zurück: „Es ist unsere Verantwortung, eine lebenswerte Welt zu erhalten“, sagte er. Sabine Reichle ging beim Wort „ideologielastig“ der Hut hoch, wie sie sagte. Im Sitzungssaal sähe sie Bürger, die sich für Klimaschutz stark interessierten: „Menschen, die sich extrem ernsthaft damit beschäftigen, auszuschließen, ärgert mich.“ Am Ende akzeptierte Hermann Beutel, dass der Beirat öffentlich tagen soll. Darüber hinaus gab es indes keine Einigkeit. Bernd Hornikel will einen Vorschlag vorlegen, der eine breite Mehrheit findet. Un das ohne ausufernde Diskussionen.