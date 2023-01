Wie ätherische Öle das Fasten unterstützen: Workshop mit Bettina Weidinger

Dass Lavendel beruhigt, Rosmarin die Entgiftung fördert und Zitrone den Zellstoffwechsel anregt, mag dem einen oder anderen schon mal zu Ohren gekommen sein. Aber dass ätherische Öle noch viel mehr und vor allem in der Fastenzeit außergewöhnlich duftende Begleiter sein können, davon weiß Aromaexpertin Bettina Weidinger zu berichten.

„Nebenberuflich“ habe sich die 55-Jährige mit diesem Thema beschäftigt. Sie hat die Sozialdienstleitung in einem Winnender Pflegeheim inne und hat bemerkt, dass „wohlduftende Öle“ auch bei den Bewohnern gut ankommen.

Weidinger schwärmt für Raumdüfte und Öle: „Das wollte ich irgendwie ausbauen und wollte mich damit näher beschäftigen.“ Seminare habe sie besucht, um sich weiterzubilden und Hintergründe zu erfahren“, erzählt die 55-Jährige. „Ein Grundwissen benötigt man auf jeden Fall.“

Inhaltsstoffe und nötige Dosierungen

Zunächst habe sie ein Basisseminar besucht und war dann so „angefixt und berauscht“ davon, dass sie noch mehr wissen wollte. „Es sind ja nicht nur Öle, die duften, es geht ja auch um Aromapflege.“ Das Aneignen des Wissens, um sich Aromaexpertin nennen zu dürfen, hat rund drei Jahre gedauert. „Das Lernen war über mehrere Blöcke verteilt.“

Es gehe sehr in die Tiefe, man lerne vieles über die Inhaltsstoffe und über die nötigen Dosierungen. 2022 sei sie mit der Prüfung fertig gewesen.

Bettina Weidinger hat vor gut zwei Jahren selbst mit dem Fasten begonnen und entdeckt, dass sich das Wohlbefinden während dieser Zeit mit Ölen durchaus verbessern lässt. Der Kneipp-Verein Schorndorf ist auf die Aromaexpertin aufmerksam geworden und hat „einfach angefragt, denn das Fasten-Aroma-Thema passt gut zu den Kneipp-Programmpunkten“.

Keine Werbeveranstaltung

So bietet sie nun zum ersten Mal einen Workshop am 4. Februar mit dem Titel „Duftende Fastenbegleiter – Die Kraft der Öle in der Fastenzeit“ an. Waldöle – die hat Weidinger am liebsten. „Ich bin auch sehr gerne im Wald und hole mir da Kraft“, erzählt sie. Sie möchte den Workshop-Teilnehmern vermitteln, welche Öle es gibt, was alles möglich ist, wie man sie mischen sollte und welche Inhaltsstoffe zum Wohlbefinden während des Fastens beitragen – welche Öle beispielsweise bei der Entgiftung helfen oder welche Öle der Seele schmeicheln.

Eine Werbeveranstaltung solle es auf keinen Fall werden. Aber natürlich gebe es spezielle Öle, mit denen Weidinger am liebsten arbeitet. Wichtig sei die Qualität. Weidinger: „Wir werden zusammen Pflegeprodukte herstellen und Öle mischen – dabei ist es sehr wichtig, dass die Dosierung stimmt. Das ist das A und O.“

„Am Ende entscheidet die Nase“

Der Geruchssinn wird während des Fastens empfindlicher. Gerüche werden intensiver wahrgenommen. Die Liste reinigend wirkender ätherischer Öle ist lang, allerdings sollten sie niemals pur, sondern immer mit einem neutralen Trägeröl in sparsamer Dosierung verwendet werden, wiederholt Weidinger und fügt an: „Öle sind keine Heilwunder, aber sie tragen viel zum Wohlbefinden bei.“

So werden beim Workshop auch ein Körperpeeling und ein Öl für ein Fußbad hergestellt. „Teilnehmer können da viel ausprobieren – am Ende entscheidet die Nase, welches Öl für das gute Gefühl und die gute Laune beim Fasten sorgt.“