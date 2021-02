20 Jahre Seniorenforum Schorndorf – im vergangenen Jahr sollte dieses Jubiläum mit einem Festakt in der Barbara-Künkelin-Halle gebührend gefeiert werden. Daraus wurde aus bekannten Gründen nichts. Als kleines Trostpflaster für Mitglieder und Mitstreiter hat der Vorstand jetzt eine Festschrift herausgebracht, mit der nicht nur an die beachtliche Entwicklung des Vereins erinnert werden soll. Mit der Festschrift, erläutert Vorsitzender Dr. Heinz-Jürgen Kopmann, soll in Zeiten der