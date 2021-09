Wie der Schorndorfer Dichter Ludwig Palmer dem Wäscherschloss ein literarisches Denkmal setzt

In der Fabrik arbeitete er mit Eisen, als Dichter mit Worten: Am 19. September 1931, vor 90 Jahren, starb der gebürtige Schorndorfer Ludwig Palmer. Als Schriftsteller verfasste er über 350 Gedichte und Kurzgeschichten. Ein Gedicht widmete er der Burg Wäscherschloss und setzte damit dem berühmten Staufergeschlecht ein poetisches Denkmal.

Vom Arbeitersohn zum Dichter

Ludwig Palmer wurde am 24. Oktober 1856 in Schorndorf im damaligen Königreich Württemberg geboren. Schon früh in seinem Leben übernahm er Verantwortung: Nach dem Tod seines Vaters, eines einfachen Handwerkers, sorgte er für seine kränkliche Mutter und seine Schwester. Als Fabrikarbeiter verdiente er jedoch nur so viel, dass es für ein bescheidenes Leben reichte.

Palmer war Autodidakt: Das Schreiben brachte er sich selbst bei

Wie Familie Palmer erging es damals vielen Familien in Württemberg: Arbeiterinnen und Arbeiter machten die Industrialisierung ihrer Heimat im 19. Jahrhundert erst möglich. Trotz der kräftezehrenden monotonen Arbeit in einem eisenverarbeitenden Betrieb fand Ludwig Palmer die Muße und Zeit, eigene Gedichte, Humoristisches und Kurzgeschichten zu verfassen. Palmer war Autodidakt: Das Schreiben brachte er sich selbst bei.

Die Wiege der Staufer

Eine Auswahl seiner Werke erschien 1895 als Sammelband „Gedichte eines Arbeiters“ in der Stuttgarter „Deutschen Verlags-Anstalt“. 1921 legte Ludwig Palmer mit dem Sammelband „Spätsommer“ sein zweites schriftstellerisches Werk vor. Darin veröffentlichte er das vierteilige Gedicht „Wäscherschlösslein“, mit dem er die kleine Schwester des Hohenstaufen bei Wäschenbeuren würdigt. Im Kreuzreim beschrieb Palmer die Umgebung der Burg, die hügelige Landschaft der Schwäbischen Ostalb. Von der Ruhe und Abgeschiedenheit der Burganlage beeindruckt, wünschte sich der gebürtige Schorndorfer selbst in das Wäscherschloss: Hierher wäre er gerne dem Lärm und dem Druck der Welt entflohen.

Burg Wäscherschloss diente der Sicherheit des Hohenstaufen

Das Gedicht thematisiert auch die historische Bedeutung der Burg: Als Wehranlage hatte die Burg Wäscherschloss, auch Wäscherschlössle genannt, einen einzigen Zweck: Sie diente der Sicherheit des Hohenstaufen. Der Hauptsitz der Staufer lag und liegt in Sichtweite.

Bereits zu Zeiten Ludwig Palmers entwickelte sich das Wäscherschloss zu einem Anlaufpunkt der Stauferverehrung. Um seine Verbindung zu den berühmten Herrschern ranken sich jedoch Legenden: Die Burg gilt als Wiege der Staufer. Zu ihrer Zeit wurde sie erbaut. Bis heute ist nicht belegt, ob jemals ein Staufer hier gewohnt hat. Nach Palmers Tod am 19. September 1931 sollte es noch bis 1977 dauern, bis die Burg nach Renovierungsarbeiten als Museum geöffnet werden konnte.

Kombiticket für Burg Wäscherschloss und Kloster Lorch

Die Burg Wäscherschloss ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise: Erwachsene bezahlen vier Euro, ermäßigt zwei Euro, Familien zehn Euro.

Es gibt ein Kombiticket für die Burg Wäscherschloss und das Kloster Lorch.

Mit diesem bezahlen Erwachsene für den Eintritt acht Euro, ermäßigt vier Euro. Familien bezahlen 20 Euro.

Die Burg Wäscherschloss findet man unter der Adresse Wäscherhof 1 in Wäschenbeuren, 0 71 72 /9 15 21 11, Mail: info@burg-waescherschloss.de. Informationen gibt es auch im Internet unter www.burgwaescherschloss.de sowie unter www.schloesser-und-gaerten.de.