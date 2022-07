Wie die ambulante Palliativversorgung Schwerstkranke und Angehörige entlastet

Wer mitten im Leben steht und keine gesundheitlichen Probleme hat, mag sich damit nicht beschäftigen. Doch wer unheilbar krank und dem Tod nah ist, für den ist die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) eine wichtige Stütze. Ermöglicht die vom Palliativnetz Rems-Murr – im Raum Backnang von der SAPV „daheim Sein“ – angebotene Versorgung doch schwerstkranken und sterbenden Patienten, so lange wie möglich zu Hause im vertrauten Umfeld bleiben zu können.

In konstanten Teams arbeiten Palliativmediziner wie Dr. Michael Wöhr und Palliativpflegekräfte wie Julia Schilling zusammen, um die Patienten medizinisch zu versorgen und Schmerzen, Atemnot und Angst zu lindern. Insgesamt gibt es in der SAPV acht solcher Tandems, die sich kontinuierlich weiterbilden, sich regelmäßig zu Fallbesprechungen treffen und sich selbst durch Supervision stärken lassen. Dass die umfassende Palliativversorgung von den Krankenkassen bezahlt wird, dafür hat der Gesetzgeber bereits im Jahr 2007 den Weg freigemacht. In der Palliativversorgung, sagt SAPV-Geschäftsführerin Tamara Bühler, „haben wir andere Möglichkeiten, individuell auf den Patienten einzugehen“.

Etwas Besonderes, aber kein Ersatz für den Pflegedienst

Ein Ersatz für die Versorgung durch den Hausarzt oder den Pflegedienst ist die Palliativversorgung aber nicht. Sie versteht sich als ergänzendes Angebot, das bei den Betroffenen und ihren Angehörigen oft gar nicht bekannt ist. 43 Patientinnen und Patienten werden im Moment versorgt; manche nur wenige Stunden, andere über Monate hinweg. Und es könnten sogar mehr als 50 sein, wenn sich noch weitere Palliativteams zusammenfinden würden. Für Dr. Michael Wöhr, der in seiner Arbeit als Onkologe versucht, unheilbare Krankheiten einzufangen und zu kontrollieren, ist die Palliativversorgung „etwas Besonderes“, kann er seine Patienten so doch sehr lange versorgen.

Und Julia Schilling, die 1998 ihr Examen als Krankenschwester gemacht hat, sieht sich beruflich dort angekommen, „wo ich sein will“. Sie hat sich bewusst für die Palliativpflege entschieden, weil sie Menschen helfen kann, bis zum letzten Atemzug selbstbestimmt zu leben. Es geht ihr außerdem darum, die Angehörigen in der schwierigen Zeit zu unterstützen. Hat sie doch oft genug erlebt, dass es deren Trauerbewältigung guttut, wenn der Sterbende gut versorgt ist.

Keine aktive Sterbehilfe

„Wir wollen Geborgenheit vermitteln, umhüllen, versorgen und verlässlich betreuen“, so beschreibt Dr. Wöhr die Arbeit der Palliativteams, stellt aber zugleich fest, dass es nicht Anspruch der SAPV ist, „dass jeder zu Hause sterben muss“. Wenn eine gute Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann, hilft das Palliativteam auch, einen Hospizplatz zu finden. Denn ins Krankenhaus wollen die Patienten, die oft eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich haben und trotz aller Therapien keine Besserung mehr erfahren, in der Regel nicht mehr. „Die meisten“, sagt Dr. Wöhr, „haben Angst vor Schmerzen und Atemnot.“ Beides kann ambulant meist genauso gelindert werden wie stationär. Nur eines will der Palliativmediziner klarstellen, weil er regelmäßig entsprechende Anfragen bekommt: „Aktive Sterbehilfe bietet der Verein nicht. Es geht um Linderung.“ Und: Die SAPV bietet Patienten und Angehörigen eine Beratung schon zu einem Zeitpunkt an, wenn die Symptome noch nicht gravierend sind.

Info

Kontakt und weitere Informationen zum Palliativnetz Rems-Murr und zur Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) unter07181/2699130, per E-Mail an sapv@palliativnetz-rems-murr.de oder im Internet unter www.palliativnetz-rems-murr.de.