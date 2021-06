Wechselunterricht, Präsenzunterricht, Home Schooling - was gilt denn nun nach den Pfingstferien in den Schorndorfer Schulen? Die Pressesprecherin der Stadt, Nicole Amolsch gibt am Freitagnachmittag folgende Antwort:

„Ab Montag, 7. Juni, gehen alle Grundschulen in den Präsenzunterricht, es findet kein Wechselunterricht mehr statt. Die weiterführenden Schulen starten mit dem Wechselunterricht. Aufgrund der aktuellen Inzidenz ist noch kein Präsenzunterricht möglich.“

