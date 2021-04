Vater, Mutter und zwei kleine Jungs, die sich allesamt in einem Testzentrum auf Corona testen lassen. Der Kleinere sitzt beim Test auf dem Schoß seiner Mama, bis der Abstrich in wenigen Sekunden gemacht ist: Noch ist dieses Bild neulich aus einem Testzentrum eher selten. Ohne Tests auch bei Kitakindern werden die Quarantänezahlen in den Einrichtungen allerdings nicht in den Griff zu bekommen sein. Während die Infektionszahlen in den Schulen und Kitas weiter steigen, gibt es nach wie vor