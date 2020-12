In Zeiten wie diesen, in denen negative Nachrichten niederdrücken, Kontaktbeschränkungen und ständiges Abstandhalten belasten, die Unsicherheit riesengroß ist, will Stefan Reinhardt Mut zum Leben machen: Und so hat er den ersten Lockdown im Frühjahr genutzt und Sonntagsgedanken, die er seit 2012 für die Schorndorfer Nachrichten geschrieben hat, in einem kleinen Buch zusammengefasst und im Selbstverlag herausgebracht. Dabei verweist er natürlich auf Jesus Christus, für ihn der „große