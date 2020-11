Es ist schon ein wenig rührend, wie sich die kleinen Mini-Sportler der Kita Purzelbaum freuen. Von der Wand ihrer Turnhalle winken nämlich die Kindertrainer der SG Schorndorf. Und die Kleinen grüßen begeistert zurück. Per Beamer wird ein Kindersport-Video in die Halle projiziert. Und wie das unter so Sportlern ist, machen sich beide Parteien zunächst gemeinsam warm. Die Trainer drehen ihre Runden auf der Wand, die Kinder flitzen in der Halle.

Wenn ein Video Kinder zum Bewegen