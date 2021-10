Die Corona-Zahlen steigen, die Intensivbetten werden knapper: Damit wird der Alltag für Leute, die weder geimpft noch von Covid-19 genesen sind, deutlich ungemütlicher. Wer essen gehen, im Kino den neusten Film ansehen oder auch im Fitnessstudio trainieren will, muss aktuell einen negativen Schnelltest, in Kürze aber einen negativen PCR-Test vorlegen. Damit steigt der Wert der digitalen Impfausweise sprunghaft an – und leider auch der Drang, sie zu fälschen. Hunderte gefälschte QR-Codes für