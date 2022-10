Wie Flüchtlingskinder in Miedelsbach und in Schornbach unterrichtet werden

Die Aufnahme von Kindern aus der Ukraine stellt die Schulen vor große Herausforderungen. Dringend notwendige Lehrer für die Vorbereitungsklassen fehlen – weshalb Kultusministerin Theresa Schopper jüngst alle Beteiligten dazu ermuntert hat, Flexibilität und Pragmatismus zu zeigen. Es gelte in dieser Ausnahmesituation, Lösungen zu finden, die den Schülerinnen und Schülern gerecht werden, sagte sie. Dr. Karin Fehrenbach, geschäftsführende Schulleiterin der Schorndorfer Schulen und Schulleiterin der Otfried-Preußler-Schule in Miedelsbach, hat für ihre Schule längst pragmatische Lösungen gefunden. Wie hat sie den Schulalltag für die Kinder aus der Ukraine organisiert?

Eine fremde Sprache und ein anderes Alphabet

Die Otfried-Preußler-Schule ist eine kleine Schule. Rund 80 Kinder besuchen die vier Klassen – und seit kurzem fünf ukrainische Kinder, die mit ihren Familien in der Tannbachhalle leben. Trotz Lehrermangels und Verständigungsschwierigkeiten mit den Kindern, die eine fremde Sprache sprechen und nur das kyrillische Alphabet kennen, zieht die Schulleiterin nach den ersten Wochen ein positives Fazit: „Es geht. Man kann die Situation miteinander bewältigen.“ Dabei hilft im Moment noch die Technik: Die Kommunikation mit den Kindern funktioniert über den Google Translater, der die deutschen Sätze auf Ukrainisch ausspuckt. Nicht gerade einfach, mit dem Translater Mathe zu erklären, doch inzwischen hat sich der Alltag für die fünf Kinder eingespielt. Das Jüngste ist sieben und geht in die erste Klasse. Für dieses Kind ist der Unterricht laut Karin Fehrenbach noch am einfachsten: Mit allen anderen Kindern in der Klasse lernt es das ABC. Die anderen Kinder aus der Tannbachhalle gehen in die zweite, dritte und vierte Klasse. Und immerhin: An einem Großteil der Stunden können auch sie teilnehmen: Sport, Musik, Kunst und der Sachkundeunterricht funktionierten ganz gut, sagt Karin Fehrenbach. In Mathe aber könnten die Kinder nur teilweise folgen, am Deutschunterricht nehmen sie gar nicht teil.

Den übernimmt eine pensionierte Sozialpädagogin, die über das Programm „Rückenwind“ an die Schule kam. Das Förderprogramm wurde im Zuge der Corona-Krise aufgelegt, um Kinder mit Defiziten aus der Home-Schooling-Zeit zu fördern. Sechs Stunden in der Woche ist die Frau an der Schule und kümmert sich in dieser Zeit nur um die ukrainischen Kinder. Das Riesenglück: Sie spricht Ukrainisch – die Verständigung ist gesichert. Hilfe hat die Schule auch vom Kinderschutzbund: Eine Frau aus Russland mit Ukrainischkenntnissen unterstützt an zwei Tagen in der Woche die Kinder in ihren Klassen. Und sogar vier Schulkinder helfen mit: In der vierten Klasse gibt es Russisch sprechende Schüler, die die neuen Klassenkameraden bei der Verständigung unterstützen.

Schulranzen und Mäppchen von Familien aus Miedelsbach

Geholfen haben auch die Eltern. Nach einem Aufruf der Schulleiterin gingen im Rektorat zahlreiche Schulranzen und gefüllte Schreibmäppchen ein. Familien spendeten Sachen für den Sport- und Schwimmunterricht. Schnell hätten die Kinder mit einer Grundausstattung versorgt werden können, erzählt Karin Fehrenbach glücklich. Umgekehrt hatte sie bisher noch keinerlei Anfragen besorgter Eltern, die fürchten, ihren Kindern könnte durch die neuen Mitschüler Unterrichtszeit verloren gehen. Die Kinder würden ja trotzdem gefördert, betont Fehrenbach. Und die Lehrerinnen seien nach wie vor für sie da. Unabhängig davon waren Verständnis füreinander und gegenseitige Unterstützung jüngst Thema bei den Projekttagen der Schule, die mit einem gemeinsamen Fest endeten. Denn während der Corona-Zeit habe der Umgang miteinander schon gelitten.

Warum ein Neunjähriger während eines Gewitters bitter weinte

Für die Kinder aus der Ukraine hat sich die Schulleiterin vor allem eins vorgenommen: „Sie sollen sich bei uns angenommen fühlen.“ Manche der Kinder seien sehr schweigsam, andere eher fröhlich. Neulich aber habe eines der Kinder, ein Neunjähriger, während eines Gewitters bitterlich geweint. „Sie haben Dinge erlebt, die sie ihr Leben lang begleiten werden“, glaubt Karin Fehrenbach. Doch nach und nach tauten die Kinder auf.

Auch an der Sommerrainschule in Schornbach lernen Kinder aus der Ukraine Lesen und Schreiben. „Wir haben fünf Kinder in Klasse 2 und ein Kind in Klasse 1“, berichtet Schulleiterin Carolin Thielemann. Wie in Miedelsbach besuchen die Kinder die Regelklassen. Unterstützung bekommt auch die Sommerrainschule von der Russisch sprechenden Helferin über den Kinderschutzbund. „Sie leistet wertvolle Arbeit“, bescheinigt ihr Carolin Thielemann. Sie helfe bei der Aufnahme der Kinder in die Schule, sei Ansprechpartnerin für die Eltern und unterrichte die Kinder auch in der Kleingruppe. „Die besonderen Schwierigkeiten liegen natürlich in der Verständigung und in den verschiedenen Schriften“, sagt auch die Schornbacher Rektorin. Allerdings seien die Kinder sehr motiviert und lernten schnell. Geholfen habe zudem, dass die Kinder in der Ganztagesbetreuung angemeldet sind und deshalb schnell Deutsch lernen könnten. Zusätzlich gibt es in Schornbach am Nachmittag ein Sprachförderangebot, das von der Stadt organisiert wird. „Die Kinder sind dadurch schon sehr gut integriert und alle anderen Kinder sind auch immer sehr besorgt, bemüht und hilfsbereit.“ Auch von den Eltern sei sehr viel Unterstützung gekommen. Wie in Miedelsbach wurden auch die Flüchtlingskinder in Schornbach mit Schulranzen und Schulmaterial ausgerüstet.

Eine Herausforderung für die Lehrer

Und die Lehrer? „Für die Lehrkräfte ist es schon eine Herausforderung“, räumt die Rektorin ein. Im Team versuche man, sich gegenseitig zu unterstützen. „Wertvolle Tipps haben wir uns von der VKL-Lehrkraft der Wittumschule Urbach geholt. Sie ist eine erfahrene Kraft und konnte uns sehr gut unterstützen.“ Vorbereitungsklassen gibt es in Schorndorf aktuell an der Schlosswallschule, an der Künkelinschule, an der Fuchshof- und an der Rainbrunnenschule, außerdem am Max-Planck-Gymnasium und an der Gottlieb-Daimler-Realschule. Dass Lehrer für die Vorbereitungsklassen fehlen, wird vor allem dann ein Problem, wenn die Zahlen der Flüchtlingskinder steigen. „Alle Lehrkräfte sind willkommen“, betont Karin Fehrenbach deshalb. Auch ukrainische Lehrer und Lehrerinnen, die Deutsch sprechen, sollten sich bei ihr unbedingt melden. Vielleicht findet sich ja auf diese Art die von der Kultusministerin angesprochene flexible und pragmatische Lösung.