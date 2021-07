Der Tag nach der Wahl in Esslingen. Dem neu gewählten Stadtchef Matthias Klopfer ist am Telefon die Erleichterung über den Wahlsieg noch anzumerken: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp werden würde“, sagt Klopfer. Mit 50 Prozent plus X habe er gerechnet, doch am Schluss sei das egal: „Im Sport sind die knappsten Siege die schönsten Siege.“

Tatsächlich war es ein aufregender Wahlabend, bis der Sieger Matthias Klopfer feststand: Mit gerade mal 1,4 Prozent Vorsprung war