In den Innenräumen der Gaststätten, im Kino und Theater, in Fitnessstudios, im Hallenbad und in der Sauna und natürlich bei Besuchen im Krankenhaus und im Altenheim müssen Besucher sie noch nachweisen, die berühmten drei Gs: Wer rein will, muss zwingend geimpft, genesen oder getestet sein. Doch jetzt gibt es angesichts der sinkenden Corona-Zahlen auch ohne Testpflicht immer mehr Freiheiten. Kleider kaufen ohne Schnelltest, ein neuer Haarschnitt oder ein Nachmittag im Freibad: All das geht