Es ist das wohl größte Coming Out, das es in der katholischen Kirche jemals gegeben hat: Rund 100 Gläubige im Dienst der katholischen Kirche in Deutschland haben in der exklusiven ARD-Dokumentation „Wie Gott uns schuf – Coming Out in der katholischen Kirche“ den gemeinsamen Schritt an die Öffentlichkeit gewagt. Der Investigativjournalist Hajo Seppelt recherchiert seit fast zehn Jahren zur Diskriminierung nicht-heterosexueller Menschen in der katholischen Kirche. Gemeinsam mit Katharina Kühn,