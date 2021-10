Nach der Wahl ist vor der Wahl in Schorndorf. Denn auf Bundestagswahl am 26. September folgt in der Daimlerstadt bereits die nächste wichtige Entscheidung: Am 7. November wird nämlich der Nachfolger oder die Nachfolgerin für OB Matthias Klopfer gewählt.

Wahlplakate an hundert Standorten in der Stadt erlaubt

An 100 Standorten im gesamten Stadtgebiet ist das Plakatieren grundsätzlich erlaubt. Das führte vergangene Woche dazu, dass neben den Plakaten von OB-Kandidaten auch noch