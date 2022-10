Wie leben Geflüchtete in der Tannbachhalle in Schorndorf-Miedelsbach?

Stockbetten und Schränke stehen in den mit Planen abgehängten Abteilen in der Tannbachhalle. Für 54 Geflüchtete hat die Stadt in der Miedelsbacher Halle eine Notunterkunft geschaffen, vor drei Wochen sind 35 Menschen aus der Ukraine eingezogen. Im Vorfeld hatte niemand gewusst, aus welchen Ländern die Geflüchteten kommen würden. „Es sind Familien und einige alleinstehende Frauen“, berichtet nun Meric Sachin, die als Integrationsmanagerin in einem sechsköpfigen Team die Menschen betreut. Täglich stehen die Integrationsmanager von 10 bis 13 Uhr den Menschen in der Tannbachhalle für deren Fragen und Anliegen zur Verfügung. Mit Hilfe einer Übersetzungs-App auf dem Handy versuchen sie, den Geflüchteten die erste Zeit ein bisschen leichter zu machen.

Überraschend ruhig geht es an diesem Nachmittag in der Halle zu. Nicht alle Abteile sind belegt; die, in denen Menschen wohnen, sind mit Planen verschlossen. Ruhe und Privatsphäre ist den Menschen wichtig. In einem Abteil schläft ein Baby. Eine junge Frau hängt in einem mit Waschmaschinen und Wäscheständern ausgestatteten Bereich der Halle ihre Wäsche auf. In der Küche der Tannbachhalle, in der normalerweise für Feiern, Veranstaltungen und Vereinsfeste gekocht wird, wurden zusätzliche Kochplatten aufgestellt, der Mehrzweckraum der Halle wurde zu einem Aufenthaltsraum und Speisesaal umfunktioniert.

An diesem Nachmittag spielen hier zwei kleine Jungs, ein junger Mann hat sich zum Essen hingesetzt, andere sind mit Deutschlernen beschäftigt. Dass es seit dem Ausbau der Glasfaserleitungen in Miedelsbach in der ganzen Halle WLAN gibt, ist jetzt besonders wichtig – denn es wird dringend gebraucht. „Die Kinder nehmen am Online-Unterricht in der Ukraine teil“, sagt Meric Sachin. Für Schule und Kita in Schorndorf seien die Kinder vorgemerkt, doch aktuell fehlten Lehrer für die Vorbereitungsklassen.

Die neu Angekommenen müssen sich in den ersten Tagen erst mal registrieren lassen. Um einen Sprachkurs beim Jobcenter, Hartz-IV-Leistungen und alles weitere zu bekommen, brauchen sie die sogenannte Fiktionsbescheinigung, die den Flüchtlingen aus der Ukraine das Aufenthaltsrecht bescheinigt. „Bis dahin bekommen sie Asylbewerberleistungen“, erklärt die Integrationsmanagerin. Ansonsten heißt es ankommen und warten für die Geflüchteten, bevor sie ihr Leben aktiv in die Hand nehmen können. „Die Leute versuchen, ihren Alltag zu gestalten“, sagt Meric Sachin. Die Gruppe sei sehr harmonisch. „Sie sitzen zusammen, kochen, bekommen Besuch.“

Ehrenamtliche geben Sprachkurse

Seit dieser Woche gibt es auch zwei Sprachkurse von Ehrenamtlichen. Den einen leitet ein Miedelsbacher Rentner, der früher an der Hochschule für Technik einen Lehrauftrag hatte, und den anderen eine pensionierte Deutschlehrerin aus Schorndorf. Zum Deutschlernen gibt es Arbeitshefte, die auch für andere niedrigschwellige Sprachkurse im ZIB (Zentrum für internationale Begegnungen) genutzt werden, mit denen die Dozenten arbeiten. Die Kurse finden auf Deutsch statt.

Schon im Mai hatte sich die Stadtverwaltung auf die Suche nach Rentnern und Rentnerinnen gemacht, die Ukrainisch sprechen und Sprachunterricht geben könnten, erzählt Christian Bergmann, Fachbereichsleiter Familie und Soziales. Gefunden hätten sie damals aber niemanden.

Auch die Festhalle in Haubersbronn wird belegt

In diesem Jahr hat Schorndorf bereits 460 Geflüchtete aus aller Welt aufgenommen (Stand 19. Oktober), 376 von ihnen waren aus der Ukraine geflüchtet. Wie sich die Zahlen weiterentwickeln werden, ist völlig unklar. Dass die Unterkünfte in Sporthallen nur Notlösungen sind und die Menschen schnellstens in Wohnungen untergebracht werden sollen, hat Oberbürgermeister Bernd Hornikel immer wieder betont. Doch die Kapazitäten sind erschöpft, weshalb in Kürze auch die Festhalle in Haubersbronn belegt werden wird. Die Vorbereitungen laufen.

Kosten: Eine Million Euro

Für die Kosten gibt es derzeit nur grobe Schätzungen. Hochgerechnet auf ein Jahr, liegen sie nach Angaben der Stadtverwaltung bei rund einer Million Euro. Eingerechnet sind hier die Kosten für die Umfunktionierung und den Betrieb der beiden Hallen, für die Sozialbetreuung und den Sicherheitsdienst vor Ort.