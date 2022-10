Wie mit Lions-Quest wieder mehr Lachen ans Schorndorfer Burg-Gymnasium kommen soll

Dass Schule mehr ist als Leistung und auch notenfreien Räume braucht, das hat die Corona-Pandemie mehr als deutlich gemacht. Noch immer fühlen sich Kinder und Jugendliche, auch wenn die Schulen wieder geöffnet sind, psychisch belastet. Sorgen und Ängste, depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden wie Niedergeschlagenheit, Kopf- und Bauchschmerzen haben durch die Lockdown-Erfahrung zugenommen. So zeigen auch die Ergebnisse der dritten Befragungsrunde der Corona- und Psyche-(Copsy)-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf: Schülerinnen und Schüler, vor allem aus sozial benachteiligten Familien, leiden noch immer unter psychischen Auffälligkeiten.

Und obwohl Schulleiter Marcus Vornhusen nicht konkret wird, welche Probleme und Verhaltensauffälligkeiten am Burg-Gymnasium zugenommen haben, und schon gar nicht von Mobbing oder Dauerschwänzern sprechen will, die Schule reagiert auf die krisenhafte Zeit: Seit Frühsommer 2022 gibt es – nach einem Impuls aus der Elternschaft – ein Sozialcurriculum an der Schule. In Klassenräten werden demokratische Grundtugenden eingeübt. Mit einem ersten Schülersprechtag hat die Schulleitung signalisiert: Wir nehmen uns die Zeit, um ins Gespräch zu kommen. Und jetzt haben insgesamt 25 Lehrkräfte drei Tage lang an einer Lions-Quest-Fortbildung teilgenommen, um an der Schule die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, den Teamgeist und rücksichtsvolles Handeln zu stärken.

Sozialstärkung auf breiter Basis: Fortbildung mit 25 Lehrer/-innen

Ilka Winz-Denu, Mathematik- und Biologielehrerin, ist seit 2018 Lions-Quest-Trainerin – und brennt für das Programm. Seit 15 Jahren macht sie am Burg-Gymnasium bereits Klassenlehrerstunden zum guten Zuhören und zum Selbstwertgefühl. Jetzt ist die Sozialstärkung an der Schule auf eine breitere Basis gestellt: Waren bisher acht von 76 Lehrkräften fortgebildet, ist jetzt ein Großteil der Klassenlehrer/-innen der fünften bis achten Klassen geschult, Empathie, Konfliktlösekompetenz, Teamfähigkeit und Selbststeuerung bei den Kindern und Jugendlichen zu fördern. Und auch Schulleiter Vornhusen ist von Lions-Quest überzeugt: Schon an seiner alten Wirkungsstätte, dem Gustav-Stresemann-Gymnasium in Schmiden, hat er das Lebenskompetenz- und Präventionsprogramm angestoßen. Auch, weil ihm klar war: „Erst müssen einige Dinge geklärt werden, bevor man mit dem Unterricht beginnen kann.“

Postpandemisch, berichten der Schulleiter und die Lions-Quest-Trainerin im Gespräch, haben die Lehrer/-innen im Unterricht festgestellt, dass es den Kindern und Jugendlichen zunehmend schwerfällt, einander zuzuhören, Rücksicht zu nehmen und die eigene Rolle in der Klasse zu finden. Gelitten durch die Erfahrungen in den beiden langen Lockdowns hat offenbar auch die Empathiefähigkeit. „Wir hatten Grundschüler“, berichtet Ilka Winz-Denu, „die noch nie woanders übernachtet haben.“ Teilweise seien die Fünftklässler, die neu am Gymnasium sind, „sehr individuell“ und hätten bisher offenbar wenig Kontakt zu ihren Mitschülern gehabt.

Corona-, Klima- und Ukraine-Krise

Tatsächlich reagiert die Schule mit Lions-Quest aber auf die Krisenhaftigkeit der Zeit: Pandemie, Klimakrise, Ukraine-Krieg – „wir wollen“, sagt Marcus Vornhusen, „dass die Kinder lernen, damit umzugehen“. Schulleitung und Lehrkräften ist es wichtig, dieses Signal zu senden: Schule kann als Ort wahrgenommen werden, an dem man sich gerne aufhält. Für Ilka Winz-Denu zeigt die Umsetzung der Fortbildungsinhalte schon jetzt Wirkung: „Wir haben das Lachen wieder in die Schule geholt.“ Mit dem Einüben sozialer Kompetenzen werde auch der Fachunterricht entlastet. Und auch die Schulsozialarbeiterin, erzählen Vornhusen und Winz-Denu, hat beobachtet, dass sich die Kinder in den neuen fünften Klassen schon ganz anders zuhören.