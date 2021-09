Der Gesangverein Harmonie möchte sich nach der langen Coronazeit endlich wieder in der Öffentlichkeit zeigen und gleichzeitig neue Mitglieder für sich gewinnen. Außerdem soll sich der Verein verjüngen. Am Samstag lädt der Chor deshalb um 15 Uhr zum offenen Singen ins ZIB in der Schlachthausstraße ein. Viele bekannte Volkslieder und auch Schlager wie Udo Jürgens‘ „Griechischer Wein“ oder Peter Maffays „Über sieben Brücken musst du gehn“ werden gesungen. Das bekannte „Schorndorfer Lied“ darf