Wie sich der Streik-Montag (27.3.) auf die Schulen in Schorndorf ausgewirkt hat

Der Mega-Streik – angekündigt war er ausführlich auf jeder nur erdenklichen Medienplattform. Vielleicht war genau das der Grund, warum es mancherorts erstaunlich gelassen, ruhig und „normal“ zuging – wie beispielsweise an den Schulen in Schorndorf. „Wir sind mit dem Fahrrad gekommen, das war kein Problem“, ruft eine Gruppe Jugendlicher, die sich pünktlich zu Unterrichtsbeginn in der Grafenbergschule des Berufsschulzentrums in Schorndorf einfinden. „Es ist alles relativ entspannt“, zieht Pressereferentin Jutta Schwarz schon am Morgen Bilanz.

Die Schüler beispielsweise, die in drei Wochen ihr Abi ablegen, sind an diesem Morgen alle da, „alle gut organisiert“. Keine Auffälligkeiten. Auch das Lehrerkollegium – viele Lehrkräfte kämen aus Stuttgart – sei in Schorndorf ohne große Schwierigkeiten angekommen. Der Verkehr auf der Straße lief fließend. Nur ganz vereinzelt sind Schüler, die aus der Region kommen und auf die S-Bahn angewiesen sind, nicht erschienen.

Online-Unterricht an der Johann-Philipp-Palm-Schule in Schorndorf

In Rücksprache mit der Schulleitung beider Schulen des Berufsschulzentrums war man Ende vergangener Woche vorbereitet: „Es ist ja nicht das erste Mal, dass gestreikt wird“, so Schwarz. Da sei man gelassen und erprobt. Die Reparaturarbeiten an den Bahngleisen in diesen Tagen und die daraus resultierenden Verspätungen und Ausfälle seien viel nerviger.

An der Grafenbergschule setzten die Schüler vermehrt auf das Fortbewegungsmittel Fahrrad oder bildeten Fahrgemeinschaften. An der Johann-Philipp-Palm-Schule (Kaufmännische Schule) war am Freitag entschieden worden, von vornherein am Streiktag Online-Unterricht abzuhalten. Für einen kurzen „Schnaufer“ habe die Mitteilung des Kultusministeriums am Freitagmittag gesorgt, gibt Jutta Schwarz zu. Das vermeldete nämlich: „Falls Schülerinnen und Schüler im Südwesten wegen des Warnstreiks im öffentlichen Verkehr am Montag nicht zur Schule kommen können, dürfen sie dem Präsenzunterricht fernbleiben.“ In jedem Fall müsse aber die Schule darüber informiert werden. Schwarz: „Wir haben das zur Kenntnis genommen und gesagt: abwarten, was passiert.“ Schnell war am Montag dann klar: kein Chaos, kein auffälliges Fehlen der Schüler.

Am Schorndorfer Burg-Gymnasium ist der Fahrradparkplatz voll

Am Burg-Gymnasium und am Max-Planck-Gymnasium ist man nach Streikankündigung in der vergangenen Woche von einem normalen Unterrichtsablauf ausgegangen. Kommuniziert wurde ausdrücklich, dass die regionalen Busunternehmen (beispielsweise Schlienz, OVR, FMO) nicht vom Streik betroffen seien. Dass am Montagmorgen mit keinen größeren Unterrichtsausfällen gerechnet werden musste, bestätigte sich: „Der Fahrradparkplatz ist voll“, so Marcus Vornhusen, Schulleiter am Burg-Gymnasium. Sicher sei an diesem Morgen auch das eine oder andere Elterntaxi mehr unterwegs gewesen, aber die meisten Schüler seien mit dem Fahrrad gekommen. Dennoch – mit Blick in die Zahlenstatistik spricht Vornhusen von „Normalität“: „99 Kinder fehlen an diesem Montag – im Vergleich: Am 20. März haben 104 Schüler gefehlt, am 13. März 112. Fazit: ein normaler Schnitt an einem Montag, trotz Streiktag.“

Markus Wasserfall, Rektor des Max-Planck-Gymnasiums, hat ebenso keine weiteren Auffälligkeiten entdeckt und teilt mit: „Da die Schul- und Linienbusse im Rems-Murr-Kreis nicht vom Streik betroffen waren, haben unsere Schülerinnen und Schüler nur vereinzelt vom Angebot Gebrauch gemacht, zu Hause zu bleiben.“ Auch lässt Beate Flemming-Nikoloff, Schulleiterin der Schorndorfer Gottlieb-Daimler-Realschule, wissen: „Der Streik hatte keine Auswirkungen auf unseren Schulbetrieb.“