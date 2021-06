„Es ist harte Arbeit, aber man muss wissen, wofür man es macht, und dass es sich am Ende lohnt. Es ist wichtig, immer ein Ziel vor Augen zu haben. Das spornt an und bringt die nötige Motivation.“, Wenn Nina Miletic von ihrer Leichtathletik-Leidenschaft erzählt, schwappt die Sportbegeisterung sofort auf ihr Umfeld über. Und wenn dann auch noch Zwillingsschwester Tina von der Faszination Laufen schwärmt, dann – ja dann sprudeln beide nur so los.

Nina Miletic ist Schülerin der