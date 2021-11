Schorndorf ist nicht nur wunderschön, hier lässt sich’s auch gut und sicher leben. Diesen Eindruck hat Marc Henninger, seit Anfang Oktober Leiter des Polizeireviers, schon kurz nach seinem Amtsantritt gewonnen. Da die Polizei in diesem Jahr coronabedingt und wegen des Wechsels in der Revierleitung nicht, wie sonst im Sommer üblich, mit einer Kriminalitätsstatistik in den Gemeinderat gekommen ist, gibt Henninger im Pressegespräch Einblick in die Zahlen, die aber keineswegs Geheimsache sind,