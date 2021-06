„Nur“ Schlagzeug? Hmhh. Aber dann, was für eine Klangfarbenvielfalt, welche Expressivität, wie viel Gefühl und Formbewusstsein. Und was für ein Fest der Spielfreude, das sechs junge Musikerinnen der Schlagzeugklasse der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart da in der gut besuchten Stadtkirche ihrem zunehmend begeisterten Publikum bereiteten.

Sicher ein Höhepunkt des Konzerts war das „Marimba Spiritual“ (1984) des japanischen Komponisten Minoru Miki