Weihnachtseinkäufe mit Masken, die Kinder in Quarantäne, Firmenfeiern fallen aus, die Zukunft ist für manche ungewiss – die Stimmung war schon mal besser. Kurz vor dem ersten Advent denken viele mit Sorge an Weihnachten. Werden wir gesund sein, wie werden wir feiern, sind wenigstens die Kirchen geöffnet? Während in der Corona-Krise so vieles beängstigend und beängstigend unklar ist, kommt jetzt die gute Nachricht: Auch in diesem Jahr werden wir an Weihnachten Gottesdienste feiern können.