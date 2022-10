Wie zwei Schorndorfer Frauen aus dem Iran die Proteste in ihrer Heimat erleben

Seit zwei Wochen herrscht Ausnahmezustand im Iran. Viele Bürgerinnen und Bürger protestieren auf der Straße lautstark für Frauenrechte und Freiheit. Auslöser war die Verhaftung und mutmaßliche Tötung der 22-jährigen Mahsa Amini durch die iranische Sittenpolizei. Ronak Asgari ist vor drei Jahren mit ihrer Mutter Fateme Badrischahrestani aus dem Iran nach Deutschland gekommen, weil ihr sufistischer Glauben dort nicht akzeptiert wird. Sie machen sich große Sorgen um ihre Verwandten, die im täglichen Kampf für ihre Rechte ihr Leben riskieren. Denn seitdem das Regime im Iran das Internet abgestellt hat, ist der Kontakt abgebrochen.

Bevölkerung hat genug: „Es geht um viel mehr, als den Hijab“

Ronak Asgari erinnert sich noch gut an einen Vorfall vor einigen Jahren. Damals, als sie noch Jurastudentin im Iran war, lief sie gemeinsam mit ihrem Bruder zur Universität. Auf dem Weg wurden sie von einem Sicherheitsdienst aufgegriffen und verhört. Der Verdacht: Die junge Frau sei ohne verheiratet zu sein gemeinsam mit einem Mann unterwegs gewesen - im Iran ist das ein klarer Sittenverstoß und steht unter Strafe. Irgendwann habe man den beiden zum Glück geglaubt, Geschwister zu sein. „Leider haben wir im Iran als Frauen keinen Wert als Mensch. Sie kontrollieren, ob Frauen die richtige Kleidung tragen oder ob sie lackierte Fingernägel haben“, erklärt die 32-jährige Iranerin.

Leider sind solche Szenen seit knapp 40 Jahren Alltag in der streng konservativen islamischen Republik. Proteste der Bevölkerung wurden immer wieder, zuletzt 2019, brutal niedergeschlagen. Doch der Tod von Mahsa Amini, die keinen Hijab (Kopftuch) trug und somit gegen die Kleiderordnung für Frauen verstoßen hatte, brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Die Menschen gehen zu Tausenden auf die Straße und stellen sich sogar den bewaffneten Sicherheitskräften des Regimes. „Es geht nicht nur um den Hijab. Das Problem ist viel größer. Es geht um Freiheit, Frieden und unsere Rechte“, sagt Ronak Asgari.

Lange Zeit seien die Menschen im Iran nicht mutig genug gewesen, sich aufzubäumen. „Irgendwann will man aber nicht mehr.“ Die Frauen, so erzählt sie, wollen selbst über sich bestimmen und ihre Menschenrechte zugesprochen bekommen. Der Tod von Mahsa Amini war in gewisser Weise nur der Tropfen, der das Fass zum überlaufen gebracht hat.

Familienmitgleider zufällig im Fernsehen gesehen

So sehr die beiden Frauen die Proteste in ihrem Heimatland unterstützen, so sehr sorgen sie sich auch um ihre Verwandten. Denn sowohl Ronak Asgaris Vater, als auch zwei ihrer Geschwister leben noch in Karadsch, einer Stadt vor den Toren Teherans. Seit ein paar Tagen ist der Kontakt zu ihren Lieben, die voller Überzeugung auf die Straße gegangen sind, abgebrochen.

Schon bevor das Land den Kontakt zur Außenwelt verlor, sei es gefährlich gewesen. Eine Nichte von Ronak Asgari beispielsweise sei bei einer Demonstration gewesen, musste vor Schüssen der Polizei flüchten und deshalb bei Freunden untertauchen.

Dass es ihren Familienmitgliedern im Iran den Umständen entsprechend gutgeht, weiß die 32-Jährige aber aus einer anderen Quelle: „Auf einem Nachrichtensender habe ich Bilder von einer Demonstration in Karadsch gesehen. Da waren auch mein Vater und meine Nichte zu sehen.“

Auch Männer protestieren für ein liberales System im Iran

Die beiden Iranerinnen betonen, dass nicht nur Frauen für ihre Rechte auf die Straße gehen. Zahlreiche Männer haben sich ihnen angeschlossen. Früher, erinnert sich Ronak Asgari, habe man Frauen immer geraten, sich von den Männern fernzuhalten. „Damit wollten sie verhindern, dass wir uns vereinen“, sagt die Juristin.

Wie sich die Situation im Iran entwickelt, darüber wollen die beiden Frauen nicht spekulieren. „In diesen Zeiten kann man nicht klar denken.“ Sie zeigen sich aber sehr beeindruckt vom Mut der Iranerinnen und Iraner. Die Hoffnung auf eine Besserung, gar eine Revolution, sei jedenfalls größer denn je. „Wenn unserer Familie etwas passiert, ist das für eine größere Sache“, sagt Ronak Asgari.

Das Beste, was sie als Iranerinnen im Ausland machen können, ist auf die Proteste ihrer Landsleute aufmerksam zu machen. „Die Menschen sind nicht wie das Regime. Wir haben unsere eigene Meinung.“ An eine Rückkehr in den Iran sei aktuell ohnehin nicht zu denken. „Ich habe hier Frieden, Freiheit und Sicherheit und es sagt sich dann einfach. Aber ich würde wahrscheinlich auch auf die Straße gehen, wäre ich dort“, sagt die 32-Jährige.