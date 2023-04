Wie man sein Haus energetisch fit macht: Experte gibt in Schorndorf Tipps

Wie rüste ich meine vier Wände auf? Welche Dämmung ist sinnvoll? Welche Fördermaßnahmen gibt es? Wie mache ich ältere Wohnimmobilien energetisch fit für die Zukunft? – Fragen über Fragen, die viele zu beschäftigen scheinen. Denn schon nach Bekanntgabe des Termins zur Veranstaltung der Initiative „Zukunft Zuhause –Nachhaltig sanieren“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Schorndorf waren mehr als 50 Anmeldungen eingegangen. Rund 80 Namen standen dann letztlich auf der Anmeldeliste am Montagabend (3.04.).

Der Experte des Abends: Andreas Skrypietz

Die Veranstaltung unter dem Titel „Das eigene Heim zukunftsfähig modernisieren“, die von der Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität der Stadt Schorndorf koordiniert wurde, sollte sich gezielt an Besitzerinnen und Besitzer von Wohnimmobilien richten. Der Experte des Abends: Andreas Skrypietz. Er ist nicht nur Projektleiter der DBU-Kampagne „Haus sanieren – profitieren!“, sondern auch selbst Zimmerermeister, Sozialwirt und Energieberater. Der Referent gab Anregungen und Tipps, die helfen sollen, das Haus energetisch fit zu machen.

Das Haus muss als System betrachtet werden

Was zuallererst eine Rolle spielt, bevor man in die Details einsteigt: „Wir haben ganz selten das Haus als Ganzes im Blick, sondern beschäftigen uns immer nur mit den kleinen Dingen, die es zu reparieren gilt. Aber ganz wichtig ist es, das Haus als funktionierendes System zu sehen“, so Andreas Skrypietz. Die Mehrzahl der Wohnräume in Deutschland seien Ein- oder Zweifamilienhäuser, die größtenteils vor der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) gebaut wurden. „Und zum damaligen Zeitraum hat der Wärmeschutz keine so große Rolle gespielt“, weiß der Fachmann.

Wenn man über das Thema Wärmeschutz spreche, habe natürlich die richtige Dämmung oberste Priorität. Aber auch hier sei vieles eine Frage der Investition.

Beispiel Dachdämmung: „Ich sage immer: ein Deckel für das Haus“, stellt es der Referent bildlich dar. Für die Dämmung der obersten Geschossdecke und des Daches kämen bevorzugt Dämmstoffmatten oder -bahnen zum Einsatz. Möchte man den Dachraum auch zukünftig nicht als Wohnraum nutzen, sei die Dämmung der obersten Geschossdecke die kostengünstigste Variante. Man könne beispielsweise Dämmstoffbahnen auf dem Boden ausrollen. Soll der Raum weiterhin begehbar bleiben, dann müsse die Dämmung druckbelastbar sein und etwa mit einem Holzboden belegt werden. Auch die Dachbodentreppe sollte ummantelt werden.

Außenwände dämmen: „Styropor ist bei manchen nicht so gerne gesehen“

Die Außenwände zu dämmen ist laut Skrypietz ein unbeliebtes Thema, „weil es mehrere Schichten“ betreffe. Bei der Dämmung von Wohnhäusern wird zumeist Polystyrol verwendet, das unter dem Namen Styropor verkauft wird. „Das ist das beliebteste Material.“ Glas- oder Steinwolle seit das zweitbeliebteste, „und ein bisschen teurer“. Der Energieberater fügt an: „Styropor ist bei manchen nicht so gerne gesehen, weil man es angeblich nicht recyceln kann, aber das stimmt nicht.“

Mit Blick auf eine Außenwand, die aus einem zweischaligen Mauerwerk mit Luftschicht besteht, und wenn die Fassade nicht neu gestaltet werden soll: „Dann bietet sich als kostengünstige Variante die Kerndämmung an. Hierbei schütten oder blasen Handwerker einer Fachfirma loses Dämmmaterial in den Hohlraum“, erklärt Andreas Skrypietz. Vor Beginn der Arbeiten müsse untersucht werden, ob die Hohlschicht durchgängig erhalten ist. Ist dies nicht der Fall, sollte man von einer Kerndämmung absehen, da Dämmlücken zu Bauschäden führen könnten. Auch wenn die Außenwand nicht mehr intakt ist oder aus einem dampfdichten Material wie Hartbrandklinker besteht, sollte diese Dämmvariante nicht durchgeführt werden.

Für den richtigen Durchblick: Fenster

Was für eine Wärmedämmung noch wichtig ist? Die richtigen Fenster: Einfachverglasung? Zwei-Scheiben-Isolierglas? Zwei- oder Drei-Scheiben-Wärmeschutzglas? Natürlich, so sagt es Andreas Skrypietz, dämme eine Dreifachverglasung besser als eine Einfachverglasung. „Aber Vorsicht – es kommt auch darauf an, wie alt das Haus ist.“ Denn das Fenster müsse immer der kühlste Punkt in der Außenwand bleiben. Beim Glas biete Zweischeiben-Isolierverglasung einen um 50 Prozent geringeren Wärmeverlust als Einfachverglasung. Fenster mit Wärmeschutzverglasung aus drei Scheiben reduzieren den Wärmeverlust um 85 Prozent im Vergleich zu Einfachverglasung.

Isolierverglasungen sind in alte Fensterrahmen nur in Ausnahmefällen einzubauen. Meistens müsse beides ausgetauscht werden. Außerdem sei es sinnvoll, bei einer Verbindung von Sanierung der Fenster und Dämmung der Außenwände auch die Lage der Fenster zu überprüfen. „Die Fenster sollten bündig mit der Gebäudehülle abschließen. Das vermeidet Wärmebrücken.“

Andreas Skrypietz: „Jeder von Ihnen hat eine Wärmepumpe.“

Heizen im eigenen Haus mit erneuerbaren Energien? Auch das gilt es darzustellen. In aller Munde sind die Luftwärmepumpen. „Jeder von Ihnen, aber wirklich jeder hat mindestens eine Wärmepumpe bei sich zu Hause“, ist Andreas Skrypietz überzeugt. Die Zuhörer stutzen. Zum Beispiel eine Klimaanlage oder einen Kühlschrank: „Das Prinzip der Funktion eines Kühlschranks ist das gleiche – nur die Wärmepumpe funktioniert in die umgekehrte Richtung.“ Allerdings habe es in der Vergangenheit häufiger Diskussionen über solche Systeme gegeben, da Nachbarn sich beschwerten, dass das Gerät so laut sei. Eine Luftwärmepumpe saugt nämlich die Umgebungsluft über einen integrierten Ventilator an und leitet sie in den Verdampfer. Dort wird die Wärme an ein Kältemittel übertragen, welches verdampft. „Mittlerweile sind diese Luftwärmepumpen aber auch schon leiser geworden. Die Hersteller arbeiten daran – und auch die Regeln für die Aufstellung an einem Haus wurden verschärft“, so der Energieberater.

Erdwärmepumpen seien eine weitere Alternative. Allerdings müsse man da die Garten- beziehungsweise Rasenfläche bedenken, die einem zur Verfügung steht. Und dann sei die Frage: Was ist sinnvoll und was nicht? Habe man beispielsweise eine Erdwärmepumpe mit Kollektor, ändern sich auch die Vegetationsumstände im Garten. „So was macht nur Sinn, wenn die Wiese oder der Garten groß genug sind“, betont der Energieberater.

Welcher Fördermitteltopf gilt?

Wie Energiesparen ohne große Investitionen funktioniert? Auch da versucht der Referent Tipps zu geben: Die Raumtemperatur etwa bei 20 Grad Celsius halten, Räume nur nach Nutzung heizen, nach Möglichkeit sollten die Vorlauftemperatur der Heizung und die Warmwassertemperatur abgesenkt sowie eine Nachtabschaltung programmiert werden. Ebenso wird effizientes Lüften empfohlen: „Querlüftung mit offenen Fenstern – keine Kippstellung.“ Türen und Fenster sollten zudem auf Dichtheit überprüft werden.

Dass es mehrere Möglichkeiten von Fördermitteln gibt, auch darauf weist Andreas Skrypietz hin: Dazu gehören Fördermittel in den Bereichen Beratung, Einzelmaßnahmen, Gebäudehülle, Anlagentechnik, Heizungstechnik und Heizungsoptimierung, sowie Förderung bei Fachplanung und Baubegleitung und Förderung über Kredite bei einem KfW-Effizienzhaus.