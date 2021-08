Die vierte Corona-Welle droht – und mit ihr weitere Schulschließungen in den Herbst- und Wintermonaten. Noch hoffen alle, dass es so weit nicht kommt. Schließlich haben, das ist das Ergebnis einer aktuellen niederländischen Studie, Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht wenig bis nichts gelernt – vor allem, wenn sie in einem schwierigen sozialen Umfeld aufwachsen. Für diese Kinder ist das WIR-Projekt des Deutschen Kinderschutzbundes Schorndorf/Waiblingen ein Segen: Mittlerweile