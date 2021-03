Wer vergangene Woche vergeblich auf Corona-Selbsttests gewartet hat, wird sich freuen: Inzwischen gibt es die begehrten Teststäbchen zu kaufen – in Apotheken und im Drogeriemarkt Müller. „Ja, wir haben sie da“, sagt bei Müller der Filialleiter auf Anfrage. Allerdings macht die Drogeriekette dafür aus gutem Grund keine Werbung: Die Tests liegen bisher nur in sehr überschaubaren Mengen vor. 50 Tests seien angeliefert, davon bisher rund 25 verkauft worden. Nachschub wird aber in Kürze erwartet.