Wo man sich in Schorndorf trauen lassen kann, welcher Trauort jetzt dazukommt

Wer sich in Schorndorf das Ja-Wort vor dem Standesamt geben möchte, hat die Qual der Wahl, was die Trauorte betrifft. Denn davon gibt es nicht nur einen, sondern gleich eine ganze Menge.

Die Trauorte in Schorndorf

Etwa das historische Rathaus am Marktplatz, in dem Barbara Künkelin im 17. Jahrhundert ihre Stadt verteidigte und Geschichte schrieb. Oder, für kleinere Hochzeitsgesellschaften gut geeignet, das Geburtshaus von Gottlieb Daimler in der Höllgasse.

Auch das Stadtmuseum hinter der Stadtkirche ist bei Brautpaaren beliebt. Weil es auf dem Vorplatz schön lauschig, aber auch festlich ist – und nicht zuletzt weil hier größere Gruppen ausreichend Platz finden.

Eine schöne festliche Kulisse bieten darüber hinaus die Weinberge, wo der Blick nach dem Ja-Wort nicht nur beim Partner hängenbleiben, sondern auch übers Remstal schweifen kann.

Oder die Trauplattform im Schorndorfer Schlosspark, die während der Remstal-Gartenschau 2019 entstanden ist und eine Hochzeit inmitten von Blüten ermöglicht.

Weitere Trauorte in Schorndorf sind: das Alm-Restaurant Himmelreich , die Event-Location Zeit.Raum sowie die VIU Skybar im 9. und 10. Stock.

Noch ein Ort ist jetzt dazugekommen

Letztere bietet nun einen weiteren Ort zum Trauen an, ebenfalls im Postturm: nämlich im vierten Stock des Gebäudes, der ebenfalls zur Skybar gehört.

Natürlich ist auch in allen Verwaltungsstellen der Schorndorfer Stadtteile weiterhin die standesamtliche Hochzeit möglich.

Im vergangenen Jahr haben sich in Schorndorf übrigens insgesamt 225 Paare das Ja-Wort gegeben.