Wo sich unsichere Pilzsammler rund um Schorndorf Hilfe suchen können

Die Pilzsaison hat dieses Jahr wohl ein besonderes Sammelfieber ausgelöst. Ganze Scharen tummeln sich in den Wäldern und auf Feldern, um möglichst viele der leckeren Pilze zu ergattern. Doch wen muss ich fragen, wenn ich mir bei meinen gesammelten Pilzen nicht sicher bin? In der direkten Schorndorfer Umgebung gibt es für diese Fälle nur einen zertifizierten Experten: Dr. Manfred Krautter aus Plüderhausen.

Beratung nur für Sammler mit Grundkenntnissen

In einigen Städten gibt es offiziell Stellen, bei denen man gesammelte Pilze überprüfen lassen kann. Nicht so in Schorndorf: „Außer bei mir, kann man das bei niemandem machen“, sagt Dr. Manfred Krautter. Er ist ausgebildeter Pilzsachverständiger bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie.

Recht häufig, so berichtet er, suchen unsichere Sammler seinen Rat. „Die bringen ihren Korb zu mir und ich schaue mir alle an“, erzählt der Pilz-Experte. Wenn sich jemand aber überhaupt nicht auskennt, hilft Dr. Manfred Krautter aber nicht weiter. Denn er möchte nicht wahllos zusammengeklaubte Pilze für andere sortieren. „Man sollte schon Grundkenntnisse haben.“

Denn selbst in den Sammelkörben erfahrener Leute finde er fast immer einen gifitgen oder ungenießbaren Pilz. Er erklärt: „Gifitg ist alles, was dem Körper nicht guttut. Man muss daran nicht gleich sterben.“ Er sortiert sogar manchmal auch einfach nur nicht-verzehrbare Pilze aus. Die meisten davon sind überaltert. Denn: „Vergiftungen sind meist darauf zurückzuführen, dass zu alte Pilze verzehrt werden. Auch ein alter Steinpilz tut garantiert nicht gut.“ Die Folgen sind mit denen einen klassischen Lebensmittelinfektion vergleichbar. Streng genommen handele es sich aber um gar keine Vergiftung.

Wer Dr. Manfred Krautter um Rat fragen möchte, kann Kontakt über die Website der Deutschen Gesellschaft für Mykologie herstellen.