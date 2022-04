Woher kommt eigentlich der Schorndorfer Maibaum?

Das Aufstellen eines Maibaums ist in vielen Dörfern und Städten in Süddeutschland Tradition. Auf dem Oberen Marktplatz in Schorndorf wird der Maibaum am Freitagmorgen (29.04.) gegen 10 Uhr in die Höhe gezogen. Der genaue Ursprung der Tradition ist bis heute umstritten, lässt sich laut mehreren Quellen im Internet aber vermutlich bis in die Zeit der alten Germanen zurückverfolgen. Diese verehrten nämlich unter anderem Bäume, lange bevor sich das Christentum in Europa durchsetzte.

Stamm wird mehrmals benutzt

Was sich heute aber eindeutig klären lässt, ist, woher der Schorndorfer Maibaum dieses Jahr kommt. Dieser besteht laut Stadtverwaltung aus einem Fichtenstamm aus dem Stadtwald, der über mehrere Jahre dafür verwendet wird. Der Gipfel des Baumes hingegen musste frisch geschlagen werden. Dieser ist ebenfalls eine Fichte und kommt vom Hegnauhof in Urbach.

Doch mit dem Baumfällen ist es längst nicht getan. „Zwei Kollegen der Zentralen Dienste Schorndorf binden circa zwei Tage den Kranz und schmücken ihn mit Bändern. Ein weiterer Kollege passt den frischen Gipfel in die Metallhülse ein, die als Verbindungsstück zwischen Rohling und Gipfel dient“, erklärt Tina Werner.

Gegen 10 Uhr soll der Maibaum dann heute mithilfe eines Autokrans aufgestellt werden, erklärt Tina Werner von der Stadtverwaltung. Neben dem geschmückten Kranz zieren den Maibaum auch Schilder mit Emblemen verschiedener Handwerkszünfte der Schorndorfer Ortsteile sowie der Partnerstädte.