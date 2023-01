Wohin mit den Kids in den Ferien? Anmeldung zu Schorndorfer Sportwochen möglich

Eltern, die während der Schulferien nicht in die Röhre schauen wollen, müssen sich jetzt schon kümmern. Rund 65 Ferientage stehen im Schnitt 30 Urlaubstagen für Arbeitnehmer gegenüber. Für Familien, in denen beide Elternteile arbeiten, ist’s ein Kraftakt all diese Zeiten abzudecken. Wenn das gelingt, kann’s kaum noch gemeinsamen Familienurlaub geben. Dann geht’s nur noch darum, abwechselnd die Sprösslinge in Schach zu halten.

Und so sind die Ferienbetreuungsangebote von Vereinen und der Stadt oft die letzte Rettung. Inzwischen hat auch die SG Schorndorf das Anmeldeportal für ihre Feriensportwoche freigeschaltet. Pro Woche können je nach Angebot 30 bis 150 Kinder zeitgleich betreut werden.

Der große Höhepunkt findet jedes Jahr in den Sommerferien statt, dann sind die Turnhallen im Schulzentrum Grauhalde fest in den Händen der sport- und turnbegeisterten Kinder. Übers Jahr verteilt nehmen rund 1000 Kinder an dem Programm des Sportvereines fest.

In den Faschingsferien gibt’s ein Turncamp für Kinder ab fünf Jahren und ein Fußballcamp für Kinder ab sechs Jahren. Bis zum 12. Februar werden noch Anmeldungen entgegengenommen. Ostern gibt’s ein Funsportcamp und eine Sportwoche, Pfingsten eine Sportwoche sowie zeitgleich ein Turn-, Fuß- und Handballcamp. Im Sommer gibt’s zusätzlich zu den Sportwochen ein Handball-, Ball- und Zirkuscamp.

Schulkinder können auch ganztags betreut werden

Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, können halbtags betreut werden. Für ältere Kinder können auch die Ganztagsangebote von 8.30 bis 16.30 Uhr gebucht werden.

Übrigens: Entstanden ist die Sportwoche in dieser Größenordnung, weil vor rund 20 Jahren die Stadtverwaltung auf die Verantwortlichen der SG zugegangen war, erklärt Heiko Paule, Leiter der Feriensportwochen. Die Stadt konnte die benötigten Betreuungen personell und finanziell nicht stemmen – und so sei damals das intensive Programm entstanden.

Roter Faden SG: Von der Kita bis zum Studium

Aber natürlich bietet der Verein die Ferienbetreuungen nicht nur aus gutem Willen an. Der ein oder andere Euro bleibt in der Vereinskasse hängen, die Kosten für die Sportlehrer können so gedeckt werden. „Dazu ist’s eine gute Werbung“, erklärt Paule. „Je öfter uns die Kids sehen, desto besser.“ Für viele Kinder sei’s ein roter Faden.

Manche fingen schon als Einjährige im Kindergarten Purzelbaum an, gingen dann in die Bewegungswelt, später zum Turnen. Viele blieben später auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten. Und so manches ehemalige SG-Turnerkind absolviere später ein Freiwilliges Soziales Jahr bei dem Verein oder bewerbe sich für ein duales Studium.

Übrigens: Es gibt noch mehr Angebote für Ferienbetreuungen in Schorndorf: Eine Betreuung für Grundschulkinder gibt’s an der Rainbrunnenschule, Erlebnistage/-Woche für Schüler auf dem Aktivspielplatz (fanden 2022 nicht statt). Außerdem bietet die Arbeiterwohlfahrt die Stadtranderholung an und unter der Regie des Jugendhauses Altlache gibt’s jedes Jahr das Schülerferienprogramm.