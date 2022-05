Zensus 2022: Wie die Volkszählung abläuft und was zu beachten ist

Muss man beim Zensus mitmachen? Wie läuft diese statistische Erhebung ab? Was muss man wissen und wofür soll das eigentlich gut sein? „Für die Stadt hat der Zensus eine große Bedeutung. Er liefert verlässliche Bevölkerungszahlen, die wichtig sind, um Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu treffen“, erläutert Oberbürgermeister Bernd Hornikel. Wie viele Menschen leben in Schorndorf, wie wohnen und arbeiten sie? Das ist ein Teil dessen, was beim Zensus abgefragt wird. Aber dies passiert nicht nur in der Daimlerstadt, sondern in ganz Deutschland – beziehungsweise wird diese Volkszählung EU-weit durchgeführt. Es sei ein spannendes Projekt. „Alle Schorndorfer, die ausgesucht wurden, sollen mitmachen“, so der Appell des Oberbürgermeisters – „weil es wichtig ist – nicht nur für die Verwaltung, sondern für die Stadt und die Bürger.“

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bereiten die Befragung vor und koordinieren die Durchführung. Für die Befragung in den Haushalten und Wohnheimen vor Ort sind dann die Erhebungsstellen in den Gemeinden zuständig. Start des Zensus ist am 16. Mai. Das hänge damit zusammen, dass der 15. Mai als Stichtag gewählt wurde: „Wir gehen dann von der Bevölkerungszahl aus, die an diesem Tag feststeht“, sagt der Leiter der Erhebungsstelle Schorndorf, Marcel Zimmer, und erläutert, wie die Befragung abläuft.

Geplant ist, dass die allgemeine Datenerhebung bis August 2022 läuft. Die Befragung als solches laufe in zwei Schritten ab. In einem kurzen persönlichen Interview werden zufällig ausgewählte Haushalte (etwa 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung) und Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnheimen zu allgemeinen Themenbereichen ihrer Lebenssituation befragt. Also neben den ergänzenden Daten zur Demografie, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht oder Staatsbürgerschaft, werden auch allgemeine Angaben zur Wohn- und Wohnraumsituation erfasst.

28 Erhebungsbeauftragte in Schorndorf unterwegs

Zunächst aber bekommen die zufällig ausgewählten Bürger einen Brief zugesandt. Darin enthalten: ein Info-Flyer und ein Ankündigungsschreiben, auf dem der anberaumte Termin des Besuchs steht sowie der Name des Erhebungsbeauftragten notiert ist. Außerdem eine 0800-Rufnummer (kostenlos), die man anrufen kann, um gegebenenfalls den Termin zu verschieben. Zimmer: „28 Erhebungsbeauftragte werden ehrenamtlich im ganzen Stadtgebiet unterwegs sein.“ Die Mitarbeiter seien eigens für diese Befragung an der Haustüre geschult worden. So könnten sie auch mit der Situation umgehen, sollte der Bürger die Befragung ablehnen. „Wir sind darauf bedacht, über den Zensus aufzuklären und zu informieren“, betont der Leiter der Erhebungsstelle und weiter: „Sollte der Bürger zum angegebenen Zeitpunkt nicht angetroffen werden, weil er beispielsweise vergessen hat, den Termin zu verlegen, bekommt er einen Infozettel mit einem weiteren Termin – sozusagen die zweite Chance.“

Die Mitarbeiter sind ausdrücklich angehalten, die Befragung an der Haustüre oder im Treppenhaus durchzuführen – außer der Bürger bittet sie in die Wohnung. Ist das Interview erledigt, wird es darüber hinaus einen Online-Fragebogen geben, der beispielsweise Schul- und Ausbildung oder Erwerbstätigkeit abfragt. Sollte das nicht online abgewickelt werden können, weil der Bürger oder die Bürgerin beispielsweise keinen Computer hat oder keine Angehörigen, die helfen könnten, gebe es die Papier-Alternative, die dann innerhalb von sieben Tagen an die Erhebungsstelle per Post (portofrei) zurückgesendet werden muss.

Verpflichtet, an Befragung teilzunehmen

Auf eines weist der OB hin: Wer Post bekommen hat und für den Zensus ausgewählt wurde, ist verpflichtet, an der Befragung teilzunehmen. Das regelt das Zensusgesetz 2022. Kommt man der Teilnahmepflicht nicht nach, kann laut Statistischem Bundesamt ein Zwangsgeld fällig werden. Das Vertrauen in die Erhebungsbeauftragten, die auch immer einen offiziellen Ausweis dabeihaben, und die Sicherheit der Daten hat laut Hornikel höchste Priorität. Alle Mitarbeiter sowie Interviewer unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. Die Online-Datenübermittlung erfolgt verschlüsselt. Die erhobenen Einzeldaten werden nicht an Dritte übermittelt und die persönlichen Daten werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt, von den weiteren Angaben getrennt und gelöscht, so dass keinerlei Rückschlüsse auf die Person möglich sind.