Das letzte Konzert 2022 der Reihe „Kultur am See“, das für Freitagabend (09.09.) geplant war, fällt aus. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag (08.09.) bekannt.

Band "Nice Day" musste absagen

Der Grund: "Die Classic-Rockband 'Nice Day' musste leider coronabedingt ihren Auftritt bei Kultur am See kurzfristig absagen", heißt es in einer Mitteilung. "Das Ziegeleisee-Bad wünscht gute Besserung [...]".